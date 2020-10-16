Дмитрий Махонин: «У Пермского края амбициозная задача – снизить безработицу до 3,3%»

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22 октября во время бюджетного послания Законодательному собранию глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначил основные задачи краевых властей в направлении социальной политики. Среди ключевых задач – содействие занятости.Как отметил губернатор, на необходимость работать с занятостью обращал внимание президент, и за последние несколько месяцев в Прикамье сделано достаточно много. Так, банк вакансий сейчас насчитывает 21 тысячу свободных рабочих мест. Таких показателей удалось достичь благодаря улучшению работы службы занятости. «Наша цель на 2023 год – достичь уровня безработицы – не более 3,3%, – подчеркнул Дмитрий Махонин. – Тоже амбициозная задача, но считаю, что все шансы справиться с ней у нас имеются. Этому поспособствует развитие экономики, промышленности».При этом региональные власти помогают предприятиям не только сохранять имеющиеся рабочие места, но и создавать новые. Реализуемые инвестиционные проекты позволят создать в Прикамье 16,5 тысячи новых рабочих мест.Сейчас в Пермском крае реализуется 80 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей. В результате реализации этих проектов должно быть создано примерно 10,5 тысячи новых рабочих мест. Также в регионе есть 12 проектов в сфере девелопмента и логистики – это еще дополнительно 6 тысячи рабочих мест. «Задачи региональных властей – способствовать их реализации, бережно относиться к инвестору и создавать ему максимально благоприятные режимы в налоговой сфере, – отметил глава Прикамья. – Для этого мы вместе с вами (депутатами – прим. ред.) в этом году приняли ряд нормативно-правовых актов. Речь идет о понижении ставки налога на прибыль и инвестиционном налоговом вычете. Мы предоставляем определенную скидку в обмен на инвестиции, которые приведут к увеличению налогооблагаемой базы и поступлениям в наш региональный бюджет».Также в регионе создано две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – в Нытве и Чусовом. Всего на инвестиционные проекты Прикамья и поддержку инвесторов планируется направить 23 млрд рублей.По словам и.о. заместителя председателя Пермского крайсовпрофа Елены Истоминой, на повышении безработицы сказалась пандемия: «В это же время мы видим, что в бюджете закладываются средства, с одной стороны, на поддержку наиболее уязвимых слоев населения и широкомасштабную поддержку социальных групп, которые сами не могут себе обеспечить достойный уровень жизни, с другой стороны – закладывается финансирование мер поддержки инвестиционных проектов. Это значит, что будут создаваться новые рабочие места, причем во всех сферах деятельности».