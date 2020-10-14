Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи 35 кВ «Угольная – Усьва» на северо-востоке Прикамья

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Специалисты филиала «Пермэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ «Угольная - Усьва».Данная ЛЭП эксплуатируется с 1951 года. При разработке проекта реконструкции было учтено нахождение энергообъекта в зоне повышенного гололедообразования, а также наличие здесь существенных ветровых нагрузок.В рамках реконструкции линии электропередачи был выполнен демонтаж устаревших деревянных опор и провода. Взамен установлено 70 новых стальных и железобетонных опор, в том числе 13 анкерных. Также смонтировано более 63 километров современного сталеалюминиевого провода. Кроме того, на ЛЭП размещено почти 6 километров грозозащитного троса, предназначенного для защиты линии от прямых попаданий молнии. Он прочен и устойчив к коррозии.Проведение работ осложнялось тем, что воздушная линия проходит по лесистой и сильно пересеченной местности, с серьезным перепадом высот.На финансирование мероприятий по реконструкции воздушной линии электропередачи 35 кВ «Угольная - Усьва» в рамках инвестиционной программы компании «Россети Урал» направлено более 100 миллионов рублей.Реконструкция ВЛ 35 кВ «Угольная – Усьва» позволит повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Шумихинского и Юбилейнинского сельских поселений Гремячинского городского округа.