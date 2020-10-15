Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае 9 детей

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 139 новых случаев заражения COVID-19: 86 человек проходят лечение в больницах, 53 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 133. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,19 (на 21 октября – 1,13).Из 139 новых инфицированных – 51 мужчина, 79 женщин, 9 детей (мальчик и 8 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.