В Суксунский пруд выпустили более 4,5 тысячи мальков белого амура

13.15 Четверг, 22 октября 2020
Пермский край: новости дня
ООО «Прикамский картон» (входит в Группу предприятий «ПЦБК») осуществило выпуск молоди белого амура в Суксунский пруд в количестве 4,5 тыс. мальков. Мероприятие проведено с целью исполнения природоохранного законодательства о рыболовстве и возобновлении биологических ресурсов в результате эксплуатации предприятием участка водного объекта.

Как известно, для осуществления хозяйственной деятельности и изготовления продукции предприятие забирает воду из Чусовского залива Камского водохранилища. По согласованию с сотрудниками научного института был составлен план мероприятий по восстановлению фауны прикамских водоемов. Подобные экологические акции проводят многие промышленные предприятия Пермского края.

Молодь белого амура по заявке ООО «Прикамский картон» была выращена в течение полугода на территории специализированного крестьянско-фермерского хозяйства в г. Оса Пермского края с соблюдением необходимых условий для ее оптимального роста и развития, в начале – в инкубационном цехе, затем – в специальных прудах. Доставка в п. Суксун выполнена при помощи специального транспорта. Для транспортировки использовали специальную емкость – большой куб с автоматической подачей кислорода, чтобы молодь не задохнулась, и охлаждением воды до комфортной для белого амура температуры.

«Наше предприятие социально ориентированное, в том числе, уделяет особое внимание восполнению биологических ресурсов. Выпуск белого амура в Суксунский пруд осуществлен по совету ученых-рыбоводов. Они отметили, что рыба может повлиять на оздоровление водоема», - сказал представитель ООО «Прикамский картон» Владимир Новиков.

Суксунский пруд – старейший искусственный водоем Пермского края. Протяженность его береговой линии составляет 12 км, а площадь – 2,5 кв. км. В пруду водится щука, лещ, окунь, плотва, налим, ерш, гольян, пескарь. В последнее время наблюдается заиливание пруда. Чтобы не использовать технику для его очистки, в водоем выпускают белого амура. Выпуск мальков был произведен под контролем государственных инспекторов пермского отдела Росрыболовства.

«В Прикамье белый амур выпускается только в Суксунский пруд. Водоем зарастает камышами, манником – они заиливают пруд, и белый амур выступает мелиоратором, очищает водоем от такой растительности. При наших погодных условиях такая рыба не размножается, но в дикой природе размер ее может достигать до 7 килограммов», - говорит государственный инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пермского отдела Росрыболовства Виктор Демченко.

Подобные мероприятия по восполнению биологических ресурсов Пермского края будут проводиться «Прикамским картоном» на системной основе. В последующие годы в Суксунский пруд будет осуществляться выпуск около 2 268 мальков ежегодно.

Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» является активным участником нацпроекта «Экология». Компания проводит мероприятия по улучшению работы очистных сооружений, увеличила объемы переработки макулатуры, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и осуществляет выпуск рыбы в водоемы.
© Вечерние ведомости
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