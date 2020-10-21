В Суксунский пруд выпустили более 4,5 тысячи мальков белого амура

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ООО «Прикамский картон» (входит в Группу предприятий «ПЦБК») осуществило выпуск молоди белого амура в Суксунский пруд в количестве 4,5 тыс. мальков. Мероприятие проведено с целью исполнения природоохранного законодательства о рыболовстве и возобновлении биологических ресурсов в результате эксплуатации предприятием участка водного объекта.Как известно, для осуществления хозяйственной деятельности и изготовления продукции предприятие забирает воду из Чусовского залива Камского водохранилища. По согласованию с сотрудниками научного института был составлен план мероприятий по восстановлению фауны прикамских водоемов. Подобные экологические акции проводят многие промышленные предприятия Пермского края.Молодь белого амура по заявке ООО «Прикамский картон» была выращена в течение полугода на территории специализированного крестьянско-фермерского хозяйства в г. Оса Пермского края с соблюдением необходимых условий для ее оптимального роста и развития, в начале – в инкубационном цехе, затем – в специальных прудах. Доставка в п. Суксун выполнена при помощи специального транспорта. Для транспортировки использовали специальную емкость – большой куб с автоматической подачей кислорода, чтобы молодь не задохнулась, и охлаждением воды до комфортной для белого амура температуры.«Наше предприятие социально ориентированное, в том числе, уделяет особое внимание восполнению биологических ресурсов. Выпуск белого амура в Суксунский пруд осуществлен по совету ученых-рыбоводов. Они отметили, что рыба может повлиять на оздоровление водоема», - сказал представитель ООО «Прикамский картон» Владимир Новиков.Суксунский пруд – старейший искусственный водоем Пермского края. Протяженность его береговой линии составляет 12 км, а площадь – 2,5 кв. км. В пруду водится щука, лещ, окунь, плотва, налим, ерш, гольян, пескарь. В последнее время наблюдается заиливание пруда. Чтобы не использовать технику для его очистки, в водоем выпускают белого амура. Выпуск мальков был произведен под контролем государственных инспекторов пермского отдела Росрыболовства.«В Прикамье белый амур выпускается только в Суксунский пруд. Водоем зарастает камышами, манником – они заиливают пруд, и белый амур выступает мелиоратором, очищает водоем от такой растительности. При наших погодных условиях такая рыба не размножается, но в дикой природе размер ее может достигать до 7 килограммов», - говорит государственный инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пермского отдела Росрыболовства Виктор Демченко.Подобные мероприятия по восполнению биологических ресурсов Пермского края будут проводиться «Прикамским картоном» на системной основе. В последующие годы в Суксунский пруд будет осуществляться выпуск около 2 268 мальков ежегодно.Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» является активным участником нацпроекта «Экология». Компания проводит мероприятия по улучшению работы очистных сооружений, увеличила объемы переработки макулатуры, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и осуществляет выпуск рыбы в водоемы.