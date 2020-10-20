Пермский край стал одним из лидеров ПФО по финансовой устойчивости предприятий

12.58 Четверг, 22 октября 2020
Пермский край: новости дня
Сегодня, 22 октября, во время выступления на пленарном заседании Законодательного собрания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил макроэкономическую ситуацию, сложившуюся в регионе. По словам главы Прикамья, серьезное влияние на нее, в первую очередь, оказала пандемия коронавируса.

Однако при содействии федерации Пермский край мобилизовал все ресурсы для того чтобы поддержать население, и не допустить серьезного падения ключевых экономических показателей.

Как уточнил Дмитрий Махонин, по итогам работы за 8 месяцев 2020 года индекс промышленного производства (ИПП) в Пермском крае ожидаемо сократился – на 3,3%. «Тем не менее, есть положительные моменты. Это лучшее значение, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (4,8%) и Российской Федерации (4,5%)», - обратил внимание губернатор. Этому способствовало в том числе включение около 20 предприятий в перечень стратегических.

При этом в ближайшие три года ожидается выход на предыдущие показатели ИПП: в 2021 году – 102,9%, в 2022 году – 102,6%, в 2023 году – 102,8%.

Глава Прикамья особо отметил, что по уровню финансовой устойчивости крупных и средних предприятий Пермский край занял первое место среди регионов-конкурентов, таких как Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Нижегородская область и др.

Кроме того, край уверенно занимает второе место по уровню среднемесячной зарплаты на одного работника. По данным Пермьстата, она составляет 39894,6 руб., что на 103,4% больше, чем в 2019 году.
© Вечерние ведомости
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Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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