«Т Плюс» в Перми подключила к теплу крупнейший краевой торгово-развлекательный центр площадью более 83 тыс. кв. метров

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Пермский филиал «Т Плюс» подключил к теплоснабжению торгово-развлекательный центр «Планета» в Индустриальном районе города Перми. Для этого энергокомпания построила свыше километра тепловых сетей и провела реконструкцию участка действующего теплопровода.Подключение ТРЦ «Планета» выполнено к двум тепломагистралям, что обеспечит надежное теплоснабжение объекта. Также реализованное технологическое решение позволит при необходимости переключать подачу теплоносителя с одной тепловой сети на другую для беспрерывной подачи теплоресурса в случае нештатной ситуации.ТРЦ «Планета» площадью 83 тыс. кв. метров после ввода в эксплуатацию станет крупнейшим потребителем тепла в категории «Коммерческая недвижимость» в регионе. Кроме того, он является самым большим торговым центром суперрегионального формата в Пермском крае.