Бизнес Прикамья представил новейшую продукцию для нужд «Уралкалия»

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В рамках краевого форума «Нефть и газ. Химия» состоялся научно-технический совет (НТС) ПАО «Уралкалий». В нем приняли участие более 10 региональных компаний-поставщиков продукции и услуг для нужд холдинга. Кроме того, участники НТС представили свою продукцию на специальной выставке, приуроченной к форуму.НТС – это продолжение системной работы краевых властей и «Уралкалия» в развитии программы внутрикраевой промышленной кооперации. В рамках НТС специалисты «Уралкалия» рассказали о потенциальных направлениях сотрудничества, пояснили особенности стандартов сотрудничества. В свою очередь, представители регионального бизнеса в формате b2b-переговоров представили свои новейшие технологии и продукцию, которую можно использовать на объектах компании.Презентацию новой продукции по отраслевым направлениям сделали компании «Чусовские металлоконструкции», «Насосы ППД», ИК «Механика», «ЧЗВТ», «Камский кабель», «РОСОМЗ», «Зелинский Групп», УПК «Чайковский текстиль». На выставке также была представлена продукция «ВИПАКС+», «Пермского порохового завода», Соликамского завода «Урал», «ИНГК-Промтех», «ТеплоЭнергоПром», «Производство Эластопласт». В частности, это системы интеллектуального видеонаблюдения, специальные лакокрасочные материалы, поршневые компрессорные установки, мобильные воздухонагревательные аппараты, антистатические изделия для добычи нефти и газа, металлургии и другие виды продукции.Дмитрий Бояркин, директор по закупкам ПАО «Уралкалий»:- «Уралкалий» поддерживает инициативу краевых властей по развитию промышленной кооперации между крупным бизнесом и компаниями и организациями региона. В сентябре была подписана дорожная карта, сегодня при поддержке руководства краевого министерства промышленности и торговли мы приступаем к практической реализации намеченных задач и проектов.«В рамках состоявшегося НТС с компанией «Уралкалий» наша компания актуализировала предложения по обеспечению спецодеждой, в том числе – по смесовым тканям с защитными отделками и по тканям с дополнительной защитой от COVID-19. Эта опция на 100% сохраняет все защитные и потребительские свойства спецодежды: повышенную прочность, гигиеничность и комфорт в носке, защиту от агрессивных производственных жидкостей и др. Уверены, что благодаря состоявшемуся мероприятию наше сотрудничество укрепится и расширится, – рассказала пресс-секретарь ГК «Чайковский текстиль» Оксана Хрусталь. - Формат встреч крупнейших предприятий с производителями продукции Пермского края, организуемых краевой администрацией, является эффективным инструментом выстраивания конструктивного бизнес-диалога, способствует развитию промышленной кооперации».Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов подписали соглашение о взаимодействии компании с региональными промышленными предприятиями. Реализация соглашения запланирована на 2020-2022 годы при содействии правительства Пермского края и Регионального центра инжиниринга. В рамках дорожной карты состоится 11 мероприятий, все они направлены на повышение эффективности взаимодействия предприятий Пермского края с «Уралкалием» в областях промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов, обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии.В частности, будет сформирован сводный реестр предложений от промышленного комплекса и IT-компаний Прикамья для «Уралкалия», определен перечень необходимых для предприятия технологий и продуктов, после состоится финальный отбор предложений для запуска пилотных проектов и их последующего тиражирования.Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что «Уралкалий» является ключевым партнером Пермского края в различных сферах деятельности. «Промкооперация имеет большое значение для экономики края. На территории Прикамья много промышленных компаний федерального уровня, и нам бы хотелось, чтобы региональные малые и средние предприятия были их поставщиками. Наша задача – в два раза увеличить объем поставок пермской продукции промышленным гигантам. Я благодарен, что компания «Уралкалий» видит потенциал в нашем предпринимательстве и намерена размещать заказы у местных производителей. Это позволит создать новые рабочие места, развивать бизнес и платить налоги в региональный бюджет. Со своей стороны, регион продолжит формировать привлекательную налоговую политику для инвесторов», – отметил Дмитрий Махонин.В 2019 году объем услуг и поставок для нужд ПАО «Уралкалий» составил более 13,5 млрд рублей. Поставщиками продукции выступили более 1100 региональных компаний. В целом объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году составил порядка 35,4 млрд рублей. В прошедшем году участниками промкооперации стали 214 предприятий, что на 78,3% больше, чем в 2018-м. Общий объем поставок региональных предприятий для крупных холдингов за 2018-2020 годы составил более 105 млрд.Сейчас среди заказчиков пермской продукции такие федеральные холдинги, как ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпром нефть шельф", ПАО "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "ММК", ПАО "Метафракс" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Промышленные гиганты сотрудничают с региональными промышленниками в машиностроительной, химической, ИТ отраслях, а также в легкой промышленности, в сфере ремонта оборудования и промышленной безопасности.