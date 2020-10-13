По поручению Дмитрия Махонина количество операторов колл-центра по коронавирусу и ОРВИ Прикамья увеличат

20.00 Среда, 21 октября 2020
Пермский край: новости дня
Работу горячей линии по вопросам коронавируса и ОРВИ обсудили на совещании у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. За последнюю неделю среднее число поступающих на линию вызовов составляет 10 тысяч. При этом операторы обрабатывают и отвечают на вопросы 80% обратившихся.

Чтобы все жители, обратившиеся за помощью, получили ответы на свои вопросы, Дмитрий Махонин поручил увеличить число операторов краевого колл-центра по коронавирусу и ОРВИ. «Мы видим положительную динамику от принимаемых мер: жители дозваниваются на горячую линию и получают помощь. Значит, будем усиливать этот канал связи. Уже с сегодняшнего дня дополнительно выйдет 20 операторов. Также планируется продолжить привлекать к работе волонтеров», - обозначил губернатор.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, удалось выстроить работу с краевым Роспотребнадзором — теперь данные о результатах исследований и выдаче постановлений будут доступны всем операторам горячей линии, в результате чего они смогут предоставить эту информацию обратившимся жителям. С 21 октября жители Прикамья могут узнать о готовности своего теста и о его результатах в колл-центре.

«Большая доля звонков — до 18 процентов, поступающих ежедневно, относится к деятельности Роспотребнадзора, в частности, вопросы получения постановления на контактных лиц с целью соблюдения режима самоизоляции и сдачи теста. До этого момента операторы могли только помочь с передачей данных о заболевших (при положительном результате теста в частной клинике) и контактных в ведомство. Теперь же и Роспотребнадзор ускорит передачу данных. Надеемся, что это поможет снять значительную часть вопросов жителей по темам Роспотребнадзора», - отметил Игорь Никитин.

За последние три недели количество звонков на горячую линию по вопросам новой коронавирусной инфекции и ОРВИ выросло более чем на 60 тысяч. Отметим, что если с марта по 24 сентября на линию обратилось более 100 тысяч человек, то по данным на 19 октября (по прошествии месяца) - свыше 199 тысяч звонков.

С начала октября ежедневно операторы принимают почти 4 тысячи звонков в сутки. При этом количество операторов на текущий момент, ежедневно находящихся на смене, составляет более 30 человек.

Оператор колл-центра Ольга Чудинова работает на линии COVID-19 с момента ее организации. По словам оператора, текущая нагрузка - самая большая за время пандемии. «Мы делаем все от нас зависящее, чтобы ответить на вопросы жителей Пермского края, и уверены, что в течение этого года будем держать планку. Несмотря на такое количество звонков, помочь необходимо каждому - это наша первоочередная задача. Рекомендуем жителям четко формулировать свой вопрос, чтобы наш разговор был максимально эффективным», - говорит Ольга Чудинова.

С сентября, позвонив на общую «горячую линию», житель Пермского края сможет не только задать вопросы, связанные с коронавирусом, но и проконсультироваться по вопросам, связанным с ОРВИ. Так, жителям могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на covid-19 и др.

Топ-3 популярных запросов за последние 2 недели выглядит следующим образом:

1. Где сдать тест на коронавирус и получить результаты
2. Что делать при симптомах ОРВИ
3. Вопросы по теме Роспотребнадзора

Общий официальный колл-центр Пермского края по всем вопросам, связанным с эпидемией, начал работать 12 марта по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ).

Для сотрудников «горячей линии» разработаны методические рекомендации, справочники с ответами на вопросы по режиму самоизоляции и правам граждан. Дополнительно организована возможность переадресации звонков в профильные ведомства, если вопрос узкоспециальный.
© Вечерние ведомости
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