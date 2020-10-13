В Прикамье установили новый рекорд по числу проведенных исследований на COVID-19 за сутки

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В Пермском крае провели 10205 тестов на коронавирус за сутки. Это новый рекорд, он стал четвертым с начала месяца. Минздрав Пермского края пояснил, с чем связан рост число проводимых тестов.По данным на 21 октября, за предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведено 10205 тестов на COVID-19. Это рекордное число за всё время с начала пандемии.В общей сложности в регионе проведено 714 673 исследований на коронавирус, в том числе более 354 235 тестов проведено в медицинских организациях. Обследовано 640 564 жителя региона. Таким образом, тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья.По данным краевого Роспотребнадзора, в среднем в сутки проводится более 7 тыс. тестов на коронавирус. Охват тестированием составляет 298 чел. на 100 тыс. населения в день. Это тоже рекордный показатель с начала пандемии в регионе.«Увеличения числа проводимых исследований нам удалось достичь, в первую очередь, за счет повышения интенсивности работы лабораторий, использования нового оборудования и активного привлечения к этому процессу частных медицинских организаций. Сейчас на территории региона к проведению тестирования населения на коронавирус подключены как подведомственные минздраву, так и федеральные, и частные лаборатории», - пояснил Денис Михайленко, заместитель министра здравоохранения Пермского края.Тестирование осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.Кроме того, по данным на начало октября, почти у 9% жителей Пермского края есть антитела к COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенные почти у 107 тыс. жителей Прикамья. Сейчас такие исследования проводятся более чем в 10 лабораториях края.Напомним, на 21 октября общее число инфицированных в Пермском крае составляет 11994. На «карантине» дома находятся 4958 чел. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции оправились 8072 жителя Прикамья.