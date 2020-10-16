Пермяки смогут бесплатно пройти ускоренное обучение в Центре опережающей профподготовки

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В Прикамье открылся Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Здесь у пермяков появится возможность проходить ускоренное профессиональное обучение, подготовку и переподготовку по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям. Центр создан в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что появление такого центра в крае актуально. «В период пандемии в регионе, к сожалению, наблюдались сокращения кадров в ряде сфер. Наша задача – быстро их переподготовить, и сделать это так, чтобы люди овладели востребованными навыками. Благодаря Центру станет возможно развитие системы подготовки кадров под запросы региональных предприятий и организаций, в том числе для цифровой экономики. Планируем, что здесь будут повышать квалификацию и получать новую профессию более 1,3 тыс. чел. ежегодно. Учиться в нем сможет и молодежь, и взрослое население», – обозначил Дмитрий Махонин.Так, Пермский ЦОПП и один из крупнейших производителей мелованной бумаги и мелованного картона в России «КАМА Бумага и Картон» заключили соглашение о сотрудничестве. До конца года предприятию требуется свыше 350 сотрудников по ряду направлений. Благодаря центру порядка 100 чел. в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями пройдут обучение по профессиям: сушильщик, оператор, машинисты. Обучающиеся получат свидетельства установленного образца.Помимо коллективных заявок, центр предполагает обучение всех категорий граждан как с наличием образования, так и без. В этом году в ЦОПП будут развиваться три направления: информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, а также творчество и дизайн. Планируется, что в будущем перечень направлений, по которым здесь можно будет пройти подготовку, значительно расширится.Как отмечает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, ЦОПП – это площадка-агрегатор образовательных ресурсов, который собирает заявки людей, желающих получить новую профессию. «Центр уже помогает получить новую профессию пострадавшим от коронавируса по федеральной программе. ЦОПП аккумулирует все заявки от жителей, подтверждает их право на участие и направляет на учебу в образовательные организации. Всего от региона пройти обучение может 1,8 тыс. чел., из них 1,5 тыс. уже прошли регистрацию на сайте Ворлдскиллс», – добавляет Раиса Кассина.На сегодня по программе обучения пострадавших от COVID 167 человек приступили к переподготовке по 7 компетенциям в центрах обучения на базе колледжей и вузов. Это люди, для которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу.Кроме того, в центре для школьников будут проходить профориентационные занятия по основным направлениям ЦОПП.Отметим, ЦОПП тесно интегрирован и использует электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС) в качестве образовательной платформы.Центр работает на базе Пермского радиотехнического колледжа и является его структурным подразделением. На создание ЦОПП выделены деньги: из регионального бюджета – 2,6 млн руб., из федерального – 49,5 млн руб.Основные задачи Центра – формирование современной системы подготовки по приоритетным для региона компетенциям, разработка и реализация новых форм и моделей профессиональной ориентации, развитие приоритетных для Пермского края компетенций и формирование новых.