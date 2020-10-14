В Пермском авиатехникуме установлен умный терминал, измеряющий температуру и определяющий наличие маски

12.30 Среда, 21 октября 2020
Пермский край: новости дня
Для соблюдения мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции руководство Пермского авиационного техникума имени А.Д. Швецова совместно с компанией «ВИПАКС» (Пермь) установили в образовательном учреждении санитарно-контрольный терминал «АйТек ПРО». Умное устройство размещено в фойе учебного корпуса. Его интеллектуальная система видеоаналитики дистанционно измеряет температуру и фиксирует наличие защитной маски на лице каждого посетителя.

«Перед нами стояла задача – к 1 сентября обеспечить техникум всеми средствами защиты для безопасной организации учебного процесса, – рассказывает заместитель директора Пермского авиационного техникума им. А.Д. Шевцова Александр Попов. – Помимо обязательных профилактических мероприятий, мы установили на входе в учебный корпус санитарно-контрольный терминал. Таким образом, мы снижаем риски распространения вирусных инфекций, контролируем масочный режим и можем вовремя отреагировать на такой симптом вируса, как повышенная температура, отправив студента или преподавателя к врачам».

Внешне цифровое оборудование похоже на прикрепленный к стене планшет, транслирующий изображение через умную камеру. В центре экрана – силуэт. Для бесконтактного определения температуры каждый посетитель должен встать перед монитором таким образом, чтобы его отражение совпало с силуэтом. Спустя мгновение на экране появляется результат. При повышенной температуре устройство издает тревожный сигнал, дающий право охраннику не пропустить студента или преподавателя в помещение. Таким же образом умное оборудование реагирует на людей, на лице которых отсутствует маска.

По данным «ВИПАКС», пропускная способность терминала – один человек за две секунды. Это позволяет не создавать большие очереди у прохода и качественно вести контроль обязательных мер предосторожности у всех участников образовательного процесса.

Как отмечают в компании-производителе, терминал «АйТек ПРО» – новейшее устройство, к разработке которого инженеры приступили с момента начала пандемии. Сегодня санитарно-контрольное оборудование уже установлено в ряде частных организаций и предприятий Прикамья. Краевой авиатехникум стал первым из образовательных учреждений региона, использующих искусственный интеллект для соблюдения требований санитарной безопасности.

Ранее на оборудовании пермской компании «ВИПАКС» был сформирован Единый мониторинговый центр для контроля дошкольных учреждений г. Березники. Территория входит в список пилотных населенных пунктов регионального проекта «Умный город», который предполагает внедрение цифровых технологий для повышения безопасности и комфортных условий жизни.
© Вечерние ведомости
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