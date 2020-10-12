Социальные обязательства «Уралкалия» подтверждены новым коллективным договором

10.29 Среда, 21 октября 2020
Пермский край: новости дня
20 октября генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов и председатели первичных профсоюзных организаций Ирина Колесник и Павел Кузьмин подписали новый коллективный договор сроком на 3 года. Действие документа распространяется на сотрудников и ветеранов компании, а в части специально оговоренных льгот — на членов семей работников.
В новом коллективном договоре продлено действие основных льгот и гарантий, которые доказали свою востребованность у сотрудников компании. Так, продолжат работать программы по организации качественного медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного страхования. Сотрудникам компенсируется до 70% затрат на питание в корпоративных столовых и буфетах. Осуществляется бесплатная доставка до места работы как в Березниках, так и в Соликамске.
В компании организовано санаторно-курортное оздоровление работников; предусмотрено проведение летней кампании для отдыха детей сотрудников как в собственном загородном центре «Уральские самоцветы», так и на курортах Черного моря.
Также продолжится реализация программы по улучшению жилищных условий, которая нацелена на привлечение и удержание востребованных специалистов, за счет компенсации компанией процентов по ипотечным кредитам. В настоящее время «Уралкалий» ведет строительство 8 многоквартирных домов в Березниках и Соликамске.
«Уралкалий» поддерживает и развивает объекты социального и спортивного назначения - санаторий-профилакторий, детский оздоровительный лагерь, Дом спорта «Калиец» и лыжную базу «Калиец», бассейн «Дельфин», культурно-досуговый центр. Компенсируются затраты сотрудников на занятия спортом и аренду спортивного инвентаря.
В «Уралкалии» ежегодно проводится индексация заработной платы; выплачивается материальная помощь ветеранам предприятия в рамках программы «Внимание и забота», действует ряд других льгот и социальных гарантий.
В целях обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников в рамках коллективного договора действует соглашение о взаимодействии между работодателем и первичными профсоюзными организациями в области охраны труда.
Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отмечает:
- «Уралкалий» предоставляет своим сотрудникам уникальный комплекс социальных гарантий, помимо предусмотренных законодательством. Для компании, которая является одним из самых привлекательных работодателей Пермского края, реализация собственных стандартов социальной политики является важным элементом поддержки сотрудников и членов их семей.
Коллективный договор, составленный на основе принципов социального партнерства, выступает гарантом социальной поддержки работников и членов их семей, напомнил председатель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» Павел Кузьмин:
- Вновь принятый документ сохранил в полном объеме весь комплекс социальных гарантий и льгот, которые на практике доказали свою эффективность и востребованность. Не случайно наш коллективный договор является предметом подражания для других компаний Верхнекамья. Но важно и то, что в коллективном договоре закреплены и обязательства сторон по нетерпимости к нарушениям правил охраны труда и промышленной безопасности.
Председатель первичной профсоюзной организации «Уралкалий» Ирина Колесник подчеркнула:
- Подписание коллективного договора на ближайшие три года является важнейшим событием для всего коллектива «Уралкалия». Документ будет эффективным инструментом регулирования трудовых отношений в компании и социальной поддержки ее работников.
Отметим, что только в 2019 году на реализацию социальных программ в рамках колдоговора компания направила более 1,2 млрд рублей: на организацию медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования - более 107 млн рублей; санаторно-курортное оздоровление сотрудников и их детей - более 98 млн рублей; компенсацию затрат на питание - более 208 млн рублей; бесплатную доставку к месту работы и обратно - более 183 млн рублей; улучшение жилищных условий - около 46 млн рублей; поддержку инициатив общественной организации ветеранов войны и труда ПАО «Уралкалий» свыше 62 млн рублей.
© Вечерние ведомости
Губернатор продлил действие ограничительных мер в Свердловской области
12 октября 2020
Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
14 октября 2020
Учителей старше 65 лет в Свердловской области переводят на удаленку
15 октября 2020
На международной выставке «100+» УГМК показали концепцию современного городского пространства
20 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:06 В Пермском крае зафиксировано 132 случая COVID-19
12:46 Долги жителей Березников за тепло и горячую воду будут взысканы через суд
12:34 Пермяки смогут бесплатно пройти ускоренное обучение в Центре опережающей профподготовки
12:30 В Пермском авиатехникуме установлен умный терминал, измеряющий температуру и определяющий наличие маски
12:24 21 октября в Индустриальном районе Перми откроются городские ярмарки
10:49 В Прикамье открыто еще 375 коек для пациентов с COVID-19
10:29 Социальные обязательства «Уралкалия» подтверждены новым коллективным договором
16:43 Мероприятия серебряного туризма в Прикамье пройдут только при отсутствии угрозы здоровью
16:36 Больше половины заболевших коронавирусом в Прикамье - жители младше 65 лет
16:30 В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам работы общественного транспорта
15:44 В Прикамье выявлено 128 случаев коронавируса
15:19 В Перми на перекрёстке улиц Старцева и Пушкарской изменится организация дорожного движения
14:06 В столице Прикамья открывается выставка ведущих художников Санкт-Петербурга в память о периоде эвакуации
13:59 В вузы Пермского края поступили более 13 тысяч первокурсников
13:49 В выходные в Перми будет в последний раз в этом году закрыто движение на участке улицы Героев Хасана
13:43 Дмитрий Махонин поручил провести учения по поиску пропавших людей для спасателей, полиции и волонтеров
13:39 Благодаря нацпроекту более 8 тысяч жителей Лысьвы обеспечат качественной водопроводной водой
11:01 Губернатор инициировал опережающее финансирование расселения аварийного жилья в Пермском крае
10:56 Определен победитель конкурса на строительство художественной галереи в Перми
10:49 Дмитрий Махонин попросил федерацию о поставке в Пермский край аппаратов КТ и машин скорой помощи
10:42 В Прикамье поступило 124 тысячи доз вакцины от гриппа
Все новости
13:41 В Швейцарии предложили выплатить каждому гражданину страны по 7 тысяч евро
13:12 Реальные располагаемые доходы россиян с июля по сентябрь сократились почти на 5%
12:45 The New York Times сообщила о наличии у Трампа счета в китайском банке
12:41 В России выявили 15700 новых случаев коронавируса
12:38 Российскому режиссеру Михалкову присвоили звание Героя труда
12:30 В Минобороны Армении заявили о сбитом в Карабахе самолете ВВС Азербайджана
12:22 В возрасте 69-ти лет скончался протоиерей Димитрий Смирнов
17:08 Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA экстремистским
16:55 В результате крушения вертолета в Вологодской области погибли два человека
16:50 Мишустин заявил, что власти РФ направили на борьбу с COVID более 142 млрд рублей
16:36 В Минобороны назвали неприемлемым предложение Минфина сократить количество должностей в ВС
16:14 В Роспотребнадзоре рассказали об опасности приема антибиотиков при гриппе
16:02 В США утилизировали полученные от России 45 аппаратов искусственной вентиляции легких
15:37 В России подтвердили 16 319 новых случаев коронавируса
14:07 Зеленский объявил о строительстве двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона»
13:50 Эксперты рассказали, когда пик COVID-19 может пойти на спад в России
13:27 Российская туротрасль потеряет 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году
13:18 Массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября
12:51 Сбербанк разрабатывает сервис, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян
12:42 Российские власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране
12:33 У голливудского актера Джеффа Бриджеса диагностировали лимфому
Новости России и мира
12:36
21/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса
11:58
21/10
 Начальник ГИБДД Нижнего Тагила ушел на больничный после претензий со стороны ФСБ
01:05
21/10
 В Екатеринбурге задержали бывшего владельца кафе, обвиняемого в сексуальном насилии
00:07
21/10
 Екатеринбургский мэр заявил, что людей без масок нужно выталкивать из автобусов
23:19
20/10
 В доме напротив здания мэрии Екатеринбурга от передозировки скончалась горожанка
23:08
20/10
 В Екатеринбурге насмерть разбился мужчина, выпавший из окна на Уралмаше
20:02
20/10
 В Екатеринбурге мужчина пожаловался в полицию на обокравшую его проститутку Анжелу
19:13
20/10
 Мэрия Екатеринбурга судится с азербайджанскими бизнесменами из-за земли у Основинского парка
18:08
20/10
 Под Богдановичем легковушка сбила четырех кабанов
15:33
20/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 258 случаев коронавируса
13:38
20/10
 Бывшему замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского вынесли приговор
12:57
20/10
 В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
23:29
19/10
 Свердловские полицейские поймали педофила, домогавшегося до школьника из Невьянска
23:04
19/10
 В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
17:49
19/10
 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
16:24
19/10
 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:02
19/10
 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла поножовщина
14:05
19/10
 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
12:50
19/10
 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43
19/10
 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:43
18/10
 В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса
Все новости