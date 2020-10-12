Социальные обязательства «Уралкалия» подтверждены новым коллективным договором

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20 октября генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов и председатели первичных профсоюзных организаций Ирина Колесник и Павел Кузьмин подписали новый коллективный договор сроком на 3 года. Действие документа распространяется на сотрудников и ветеранов компании, а в части специально оговоренных льгот — на членов семей работников.В новом коллективном договоре продлено действие основных льгот и гарантий, которые доказали свою востребованность у сотрудников компании. Так, продолжат работать программы по организации качественного медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного страхования. Сотрудникам компенсируется до 70% затрат на питание в корпоративных столовых и буфетах. Осуществляется бесплатная доставка до места работы как в Березниках, так и в Соликамске.В компании организовано санаторно-курортное оздоровление работников; предусмотрено проведение летней кампании для отдыха детей сотрудников как в собственном загородном центре «Уральские самоцветы», так и на курортах Черного моря.Также продолжится реализация программы по улучшению жилищных условий, которая нацелена на привлечение и удержание востребованных специалистов, за счет компенсации компанией процентов по ипотечным кредитам. В настоящее время «Уралкалий» ведет строительство 8 многоквартирных домов в Березниках и Соликамске.«Уралкалий» поддерживает и развивает объекты социального и спортивного назначения - санаторий-профилакторий, детский оздоровительный лагерь, Дом спорта «Калиец» и лыжную базу «Калиец», бассейн «Дельфин», культурно-досуговый центр. Компенсируются затраты сотрудников на занятия спортом и аренду спортивного инвентаря.В «Уралкалии» ежегодно проводится индексация заработной платы; выплачивается материальная помощь ветеранам предприятия в рамках программы «Внимание и забота», действует ряд других льгот и социальных гарантий.В целях обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников в рамках коллективного договора действует соглашение о взаимодействии между работодателем и первичными профсоюзными организациями в области охраны труда.Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отмечает:- «Уралкалий» предоставляет своим сотрудникам уникальный комплекс социальных гарантий, помимо предусмотренных законодательством. Для компании, которая является одним из самых привлекательных работодателей Пермского края, реализация собственных стандартов социальной политики является важным элементом поддержки сотрудников и членов их семей.Коллективный договор, составленный на основе принципов социального партнерства, выступает гарантом социальной поддержки работников и членов их семей, напомнил председатель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» Павел Кузьмин:- Вновь принятый документ сохранил в полном объеме весь комплекс социальных гарантий и льгот, которые на практике доказали свою эффективность и востребованность. Не случайно наш коллективный договор является предметом подражания для других компаний Верхнекамья. Но важно и то, что в коллективном договоре закреплены и обязательства сторон по нетерпимости к нарушениям правил охраны труда и промышленной безопасности.Председатель первичной профсоюзной организации «Уралкалий» Ирина Колесник подчеркнула:- Подписание коллективного договора на ближайшие три года является важнейшим событием для всего коллектива «Уралкалия». Документ будет эффективным инструментом регулирования трудовых отношений в компании и социальной поддержки ее работников.Отметим, что только в 2019 году на реализацию социальных программ в рамках колдоговора компания направила более 1,2 млрд рублей: на организацию медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования - более 107 млн рублей; санаторно-курортное оздоровление сотрудников и их детей - более 98 млн рублей; компенсацию затрат на питание - более 208 млн рублей; бесплатную доставку к месту работы и обратно - более 183 млн рублей; улучшение жилищных условий - около 46 млн рублей; поддержку инициатив общественной организации ветеранов войны и труда ПАО «Уралкалий» свыше 62 млн рублей.