Мероприятия серебряного туризма в Прикамье пройдут только при отсутствии угрозы здоровью

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По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина туристические программы для пожилых людей перенесены на следующий год: «Забота о старшем поколении – одна из приоритетных задач краевых властей. Пандемия только увеличила ее актуальность. Реализация туристических проектов, ориентированных на потребности и интересы людей старшего поколения, обеспечивает их активное долголетие, но мы понимаем, что это возможно только при отсутствии угрозы здоровью наших близких».Дмитрий Махонин подчеркнул, что программы будут возобновлены, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка: «У нас четкий приоритет – жизнь и здоровье людей».Предполагается, что в следующем году люди старшего поколения смогут принять участие в двухдневных экскурсиях, в программе «Бабушки и внуки» и проекте «Прошагай город. Прошагай край». По словам заместителя руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Сергея Хорошутина, в этом году была проведена подготовительная работа, сейчас программы готовы для реализации. Так, в рамках проекта «Прошагай» были разработаны пешие экскурсионные маршруты для лиц пенсионного возраста с учетом особенностей здоровья в г. Березники, г. Кизеле, г. Кунгуре, Чердынском, Добрянском, Соликамском, Горнозаводском, Чусовском, Чайковском, Чернушинском, Верещагинском, Очерском, Губахинском и Лысьвенском городских округах.Глава Лысьвенского городского округа Александр Гончаров отметил: «Нам действительно есть что показать туристам. В маршрут программы «Прошагай город» вошли 39 объектов, которые представляют Лысьву и как исторический город, и как промышленный центр, и как город возможностей, город успехов, в том числе и спортивных».В Прикамье в два раза выросла популярность «серебряного» туризма. В прошлом году по краю попутешествовали 2 тыс. ветеранов. Для сравнения в 2018 году — лишь тысяча. Туристические поездки организованы по восьми маршрутам, два из которых были добавлены недавно – в Осу и Чайковский. Популярность туризма для старшего поколения растет благодаря активности представителей ветеранских организаций и поддержке нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.