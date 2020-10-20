Мероприятия серебряного туризма в Прикамье пройдут только при отсутствии угрозы здоровью
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По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина туристические программы для пожилых людей перенесены на следующий год: «Забота о старшем поколении – одна из приоритетных задач краевых властей. Пандемия только увеличила ее актуальность. Реализация туристических проектов, ориентированных на потребности и интересы людей старшего поколения, обеспечивает их активное долголетие, но мы понимаем, что это возможно только при отсутствии угрозы здоровью наших близких».
Дмитрий Махонин подчеркнул, что программы будут возобновлены, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка: «У нас четкий приоритет – жизнь и здоровье людей».
Предполагается, что в следующем году люди старшего поколения смогут принять участие в двухдневных экскурсиях, в программе «Бабушки и внуки» и проекте «Прошагай город. Прошагай край». По словам заместителя руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Сергея Хорошутина, в этом году была проведена подготовительная работа, сейчас программы готовы для реализации. Так, в рамках проекта «Прошагай» были разработаны пешие экскурсионные маршруты для лиц пенсионного возраста с учетом особенностей здоровья в г. Березники, г. Кизеле, г. Кунгуре, Чердынском, Добрянском, Соликамском, Горнозаводском, Чусовском, Чайковском, Чернушинском, Верещагинском, Очерском, Губахинском и Лысьвенском городских округах.
Глава Лысьвенского городского округа Александр Гончаров отметил: «Нам действительно есть что показать туристам. В маршрут программы «Прошагай город» вошли 39 объектов, которые представляют Лысьву и как исторический город, и как промышленный центр, и как город возможностей, город успехов, в том числе и спортивных».
В Прикамье в два раза выросла популярность «серебряного» туризма. В прошлом году по краю попутешествовали 2 тыс. ветеранов. Для сравнения в 2018 году — лишь тысяча. Туристические поездки организованы по восьми маршрутам, два из которых были добавлены недавно – в Осу и Чайковский. Популярность туризма для старшего поколения растет благодаря активности представителей ветеранских организаций и поддержке нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что программы будут возобновлены, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка: «У нас четкий приоритет – жизнь и здоровье людей».
Предполагается, что в следующем году люди старшего поколения смогут принять участие в двухдневных экскурсиях, в программе «Бабушки и внуки» и проекте «Прошагай город. Прошагай край». По словам заместителя руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Сергея Хорошутина, в этом году была проведена подготовительная работа, сейчас программы готовы для реализации. Так, в рамках проекта «Прошагай» были разработаны пешие экскурсионные маршруты для лиц пенсионного возраста с учетом особенностей здоровья в г. Березники, г. Кизеле, г. Кунгуре, Чердынском, Добрянском, Соликамском, Горнозаводском, Чусовском, Чайковском, Чернушинском, Верещагинском, Очерском, Губахинском и Лысьвенском городских округах.
Глава Лысьвенского городского округа Александр Гончаров отметил: «Нам действительно есть что показать туристам. В маршрут программы «Прошагай город» вошли 39 объектов, которые представляют Лысьву и как исторический город, и как промышленный центр, и как город возможностей, город успехов, в том числе и спортивных».
В Прикамье в два раза выросла популярность «серебряного» туризма. В прошлом году по краю попутешествовали 2 тыс. ветеранов. Для сравнения в 2018 году — лишь тысяча. Туристические поездки организованы по восьми маршрутам, два из которых были добавлены недавно – в Осу и Чайковский. Популярность туризма для старшего поколения растет благодаря активности представителей ветеранских организаций и поддержке нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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