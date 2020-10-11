Больше половины заболевших коронавирусом в Прикамье - жители младше 65 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 128 новых случаев заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 63 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11862. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 19 октября – 1,13).Из 128 новых инфицированных – 49 мужчин, 78 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 61 человек в возрасте 45-65, 57 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.