В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам работы общественного транспорта
Пермский край: новости дня
23 октября с 11:00 до 12:00 в городском call-центре специалисты департамента транспорта администрации Перми, прокуратуры и отдела ГИБДД по городу Перми ответят на вопросы жителей.
Жители Перми смогут задать вопросы, касающиеся оплаты проезда в общественном транспорте, удобства муниципальных маршрутов, качества и безопасности пассажирских перевозок и другие.
Прямая линия пройдет с участием представителей прокуратуры города Перми, департамента транспорта администрации Перми, отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми.
Звонки принимаются 23 октября с 11:00 до 12:00 по телефону call-центра: 2-059-059.
Жители Перми смогут задать вопросы, касающиеся оплаты проезда в общественном транспорте, удобства муниципальных маршрутов, качества и безопасности пассажирских перевозок и другие.
Прямая линия пройдет с участием представителей прокуратуры города Перми, департамента транспорта администрации Перми, отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми.
Звонки принимаются 23 октября с 11:00 до 12:00 по телефону call-центра: 2-059-059.
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