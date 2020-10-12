В Перми на перекрёстке улиц Старцева и Пушкарской изменится организация дорожного движения
Пермский край: новости дня
21 октября в дневное время на перекрестке улиц Старцева и Пушкарской будет открыт поворот налево на улицу Пушкарскую для транспортных средств, двигающихся по улице Старцева со стороны бульвара Гагарина.
Как сообщили в администрации Мотовилихинского района Перми, переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жители микрорайона Садовый получили дополнительный разворот и полосу для въезда в микрорайон, это позволит сократить время в пути. Также новый разворот и полоса будут способствовать разгрузке перекрестка улиц Юрша и Уинской и экономить время автомобилистов, которые смогут быстрее заезжать в микрорайон Садовый через улицу Пушкарскую. Можно будет оперативно развернуться, не заезжая на перекресток бульвара Гагарина и улицы Старцева.
В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» отметили, что в рамках ремонта проведено дооборудование светофорного объекта, который будет работать в двухфазном режиме. При этом движение прямо по улице Старцева в направлении улицы Грибоедова будет разрешено постоянно.
В первой фазе при движении транспорта по улице Старцева поворот налево на улицу Пушкарскую будет запрещен. Данный маневр водитель сможет совершить во второй фазе, во время которой движение по улице Старцева с противоположного направления будет приостанавливаться. Водителям необходимо быть внимательнее.
Как сообщили в администрации Мотовилихинского района Перми, переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жители микрорайона Садовый получили дополнительный разворот и полосу для въезда в микрорайон, это позволит сократить время в пути. Также новый разворот и полоса будут способствовать разгрузке перекрестка улиц Юрша и Уинской и экономить время автомобилистов, которые смогут быстрее заезжать в микрорайон Садовый через улицу Пушкарскую. Можно будет оперативно развернуться, не заезжая на перекресток бульвара Гагарина и улицы Старцева.
В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» отметили, что в рамках ремонта проведено дооборудование светофорного объекта, который будет работать в двухфазном режиме. При этом движение прямо по улице Старцева в направлении улицы Грибоедова будет разрешено постоянно.
В первой фазе при движении транспорта по улице Старцева поворот налево на улицу Пушкарскую будет запрещен. Данный маневр водитель сможет совершить во второй фазе, во время которой движение по улице Старцева с противоположного направления будет приостанавливаться. Водителям необходимо быть внимательнее.
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