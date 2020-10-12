В Перми на перекрёстке улиц Старцева и Пушкарской изменится организация дорожного движения

© Вечерние ведомости

21 октября в дневное время на перекрестке улиц Старцева и Пушкарской будет открыт поворот налево на улицу Пушкарскую для транспортных средств, двигающихся по улице Старцева со стороны бульвара Гагарина.Как сообщили в администрации Мотовилихинского района Перми, переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жители микрорайона Садовый получили дополнительный разворот и полосу для въезда в микрорайон, это позволит сократить время в пути. Также новый разворот и полоса будут способствовать разгрузке перекрестка улиц Юрша и Уинской и экономить время автомобилистов, которые смогут быстрее заезжать в микрорайон Садовый через улицу Пушкарскую. Можно будет оперативно развернуться, не заезжая на перекресток бульвара Гагарина и улицы Старцева.В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» отметили, что в рамках ремонта проведено дооборудование светофорного объекта, который будет работать в двухфазном режиме. При этом движение прямо по улице Старцева в направлении улицы Грибоедова будет разрешено постоянно.В первой фазе при движении транспорта по улице Старцева поворот налево на улицу Пушкарскую будет запрещен. Данный маневр водитель сможет совершить во второй фазе, во время которой движение по улице Старцева с противоположного направления будет приостанавливаться. Водителям необходимо быть внимательнее.