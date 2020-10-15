В столице Прикамья открывается выставка ведущих художников Санкт-Петербурга в память о периоде эвакуации

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В экспозиции собраны лучшие графические работы, начиная с военного времени и до наших дней.В Центральном выставочном зале столицы Прикамья с 23 октября начнет работу выставка «Искусству быть!». Проект проходит в рамках фестиваля «Спасибо, Пермь!», который призван показать неоценимую роль Перми (ранее – Молотова) в сохранении творческого потенциала Санкт-Петербурга (ранее – Ленинграда) в годы Великой Отечественной войны.Как отмечают авторы проекта, выставка «Искусству быть!» – доказательство того, что подвиг музейщиков и других служителей искусства, нередко спасавших экспонаты ценой собственной жизни, был не напрасным.«Они спасали саму идею творчества! Непрерывность творческой традиции, возможность вдохновляться, спорить, переосмысливать шедевры старых мастеров – вот то, ради чего хранители жертвовали своими жизнями», – отмечают организаторы проекта.По их словам, художественным образом этого «спасения» является инсталляция Юрия Штапакова (петербургского гравера, живописца и коллекционера), встречающая зрителя у входа на выставку. Она представляет собой каменную глыбу, символизирующую блокадный Ленинград. Арт-объект бережно опоясан, как оправой, деревянными опорами, символизирующими роль г. Молотова. «Так наши пермские деревянные боги укрыли под свое крыло шедевры музеев северной столицы», – поясняют в выставочном зале.В самой экспозиции представлены графические работы ведущих художников Санкт-Петербурга с военного времени и до наших дней. Все они объединены одной темой любования городом на Неве, величие которого особенно ярко выявил подвиг ленинградцев-блокадников.Ядром и эмоциональной доминантой выставки является экспозиция художественного объединения «Митьки». В этом году оно отмечает свое 35-летие. Живопись членов этой группы наполняет выставку тем настоящим «питерским» духом свободы, которым пропитано каждое их произведение. К творчеству «Митьков» причастны, например, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Олег Григорьев, Владимир Уфлянд, Дмитрий Шагин, Владимир Шинкарев, Александр Флоренский, Виктор Тихомиров, Андрей Кузьмин, Иван Сотников, Ирина Васильева и многие другие.Для посетителей выставка будет доступна к просмотру до 15 ноября, ежедневно с 11.00 до 19.00. Информацию о наличии и стоимости билетов можно узнать в кассе учреждения. При посещении зала необходимо использовать средства индивидуальной защиты.