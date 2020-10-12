В выходные в Перми будет в последний раз в этом году закрыто движение на участке улицы Героев Хасана

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С 23 по 26 октября для производства работ на сетях газоснабжения будет закрыто движение транспорта на участке улицы Героев Хасана от ТЦ «Шоколад» до здания №105б. Подрядчик закончит все необходимые работы по переустройству сетей газораспределения, что позволит в дальнейшем уменьшить неудобства для автомобилистов и жителей близлежащих районов.Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, на участке улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева производится переустройство сетей газораспределения.Для проведения работ на сетях газоснабжения будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Героев Хасана от здания №105а (ТЦ «Шоколад») до здания №105б с 23:00 23 октября до 06:00 26 октября.Эти ограничения станут последними в череде значительных перекрытий участка улицы Героев Хасана в этом году. В результате подрядчиком будут закончены все необходимые работы по переустройству сетей газораспределения, что позволит в дальнейшем уменьшить неудобства для автомобилистов и жителей близлежащих районов.В связи с закрытием участка улицы будут изменены некоторые автобусные маршруты, об изменении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать поездки, выбрав один из возможных путей объезда: по улице Василия Васильева, Бродовскому тракту или Восточному обходу.Напомним, проектом реконструкции улицы Героев Хасана предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Кроме того, в ходе реконструкции улицы будет применено уникальное решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые. Также будет установлена автоматизированная система управления дорожного движения. После завершения масштабной реконструкции «ворот города» будет обеспечено беспрепятственное и безопасное движение транспорта вдоль всей протяженности улицы.