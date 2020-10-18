Дмитрий Махонин поручил провести учения по поиску пропавших людей для спасателей, полиции и волонтеров

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Тренировочные мероприятия необходимы для координации действий следственных и правоохранительных органов, сотрудников спасательных служб и поисковых отрядов Прикамья в чрезвычайных ситуациях.19 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Ключевой темой обсуждения стало повышение эффективности взаимодействия волонтерских организаций с органами правопорядка и спасательными службами в ходе розыска пропавших без вести людей.«В Прикамье сейчас работают несколько волонтерских организаций, которые активно участвуют в поисковых мероприятиях. В этом году поисковики-добровольцы привлекались сотрудниками полиции порядка 120 раз, и практически в 100 случаях это принесло положительный результат – люди были найдены. Благодарю членов поисковых отрядов за неравнодушное отношение к чужой беде. Работа, которая выполняется волонтерами, очень важна. Вы главные помощники сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб, а также региональных и муниципальных властей в ситуациях, когда теряются наши жители», – подчеркнул Дмитрий Махонин.Губернатор отметил, что со своей стороны край оказывает всестороннюю поддержку поисковым отрядам – как методическую, так и материальную. В прошлом году были выделены субсидии на приобретение специального снаряжения и предоставление помещений для сбора волонтерских групп. В этом году край направил почти 1 млн руб. на реализацию проекта «Поиск пропавших детей и взрослых в Перми и Пермском крае», который реализует региональная общественная организация «Поиск-Пермь». Впервые для 30 самых активных волонтеров из различных отрядов были проведены обучающие занятия. Школа поисковиков работала на базе ГКБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края». Помимо этого, сегодня по поручению главы Прикамья создается региональный Ресурсный центр по обучению волонтеров.По словам министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, каждый поисковый отряд Прикамья имеет свою направленность. «Одни нацелены на розыск наиболее уязвимых категорий граждан – людей старшего возраста и инвалидов. Другие – на розыск подростков, сбежавших из дома после ссоры с родителями. В особых случаях они объединяются. Например, когда в лесу пропадают дети», – пояснил он.Пример такой сплоченности – поиски 10-летнего Кости Лунегова в районе п. Гайны. Мальчик прошел по тайге более 40 километров. Всё это время его искали полицейские, спасатели, волонтеры и обычные люди: одни обеспечивали питание, другие предоставляли транспорт, третьи прочесывали местность. До того как ребенок был найден, он провел один в тайге три дня.После столь успешного взаимодействия представителей различных организаций, служб и ведомств глава Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу – создать в регионе единый координационный центр, который бы объединил активных граждан и поисковые отряды с органами власти и сотрудниками правопорядка, надзорных ведомств, МЧС при проведении поисково-спасательных работ. Для ее реализации Администрацией губернатора Пермского края был проведен конкурс проектов на получение гранта в размере 1,5 млн руб. Победителем стал поисковый отряд им. Ирины Бухановой, активисты которого предложили создать в регионе Координационный штаб «Пермь-Поиск».И.о. начальника Управления уголовного розыска полковник полиции Алексей Андреев обозначил, что руководством ГУ МВД России по Пермскому краю придается особая значимость взаимодействию с жителями, содействующими правоохранителям в розыске пропавших людей. При этом он отметил, что иногда необдуманные действия волонтеров могут подтолкнуть тех, кто причастен к пропаже человека, к более тяжкому преступлению. Чтобы этого избежать, необходимо четкое согласование действий поисковиков с полицией. «В инициативном порядке между Главным Управлением и поисковым отрядом им. Ирины Бухановой заключено соглашение о порядке взаимодействия от 23 июня 2020 года», – сказал он.Для эффективной отработки алгоритма действий всех участников поисковых мероприятий губернатор Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности Пермского края организовать совместные учения с привлечением Следственного управления следственного комитета, полиции, волонтеров и других ведомств.«Они позволят скоординировать работу каждой из сторон во время операций по поиску людей. Уверен, это будет способствовать ускорению поисковых мероприятий, а значит, в нужный момент к кому-то быстрее придет помощь. Нельзя забывать о том, что в каждой такой ситуации на кону – жизнь и здоровье людей», – заключил Дмитрий Махонин.Сегодня в Пермском крае розыском без вести пропавших занимаются 5 волонтерских организаций: «Регион 59», «Поиск-Пермь», «Поисково-спасательный отряд», «Лиза Алерт – Пермь» и «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой».