Дмитрий Махонин поручил провести учения по поиску пропавших людей для спасателей, полиции и волонтеров

13.43 Вторник, 20 октября 2020
Пермский край: новости дня
Тренировочные мероприятия необходимы для координации действий следственных и правоохранительных органов, сотрудников спасательных служб и поисковых отрядов Прикамья в чрезвычайных ситуациях.

19 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Ключевой темой обсуждения стало повышение эффективности взаимодействия волонтерских организаций с органами правопорядка и спасательными службами в ходе розыска пропавших без вести людей.

«В Прикамье сейчас работают несколько волонтерских организаций, которые активно участвуют в поисковых мероприятиях. В этом году поисковики-добровольцы привлекались сотрудниками полиции порядка 120 раз, и практически в 100 случаях это принесло положительный результат – люди были найдены. Благодарю членов поисковых отрядов за неравнодушное отношение к чужой беде. Работа, которая выполняется волонтерами, очень важна. Вы главные помощники сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб, а также региональных и муниципальных властей в ситуациях, когда теряются наши жители», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил, что со своей стороны край оказывает всестороннюю поддержку поисковым отрядам – как методическую, так и материальную. В прошлом году были выделены субсидии на приобретение специального снаряжения и предоставление помещений для сбора волонтерских групп. В этом году край направил почти 1 млн руб. на реализацию проекта «Поиск пропавших детей и взрослых в Перми и Пермском крае», который реализует региональная общественная организация «Поиск-Пермь». Впервые для 30 самых активных волонтеров из различных отрядов были проведены обучающие занятия. Школа поисковиков работала на базе ГКБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края». Помимо этого, сегодня по поручению главы Прикамья создается региональный Ресурсный центр по обучению волонтеров.

По словам министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, каждый поисковый отряд Прикамья имеет свою направленность. «Одни нацелены на розыск наиболее уязвимых категорий граждан – людей старшего возраста и инвалидов. Другие – на розыск подростков, сбежавших из дома после ссоры с родителями. В особых случаях они объединяются. Например, когда в лесу пропадают дети», – пояснил он.

Пример такой сплоченности – поиски 10-летнего Кости Лунегова в районе п. Гайны. Мальчик прошел по тайге более 40 километров. Всё это время его искали полицейские, спасатели, волонтеры и обычные люди: одни обеспечивали питание, другие предоставляли транспорт, третьи прочесывали местность. До того как ребенок был найден, он провел один в тайге три дня.

После столь успешного взаимодействия представителей различных организаций, служб и ведомств глава Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу – создать в регионе единый координационный центр, который бы объединил активных граждан и поисковые отряды с органами власти и сотрудниками правопорядка, надзорных ведомств, МЧС при проведении поисково-спасательных работ. Для ее реализации Администрацией губернатора Пермского края был проведен конкурс проектов на получение гранта в размере 1,5 млн руб. Победителем стал поисковый отряд им. Ирины Бухановой, активисты которого предложили создать в регионе Координационный штаб «Пермь-Поиск».

И.о. начальника Управления уголовного розыска полковник полиции Алексей Андреев обозначил, что руководством ГУ МВД России по Пермскому краю придается особая значимость взаимодействию с жителями, содействующими правоохранителям в розыске пропавших людей. При этом он отметил, что иногда необдуманные действия волонтеров могут подтолкнуть тех, кто причастен к пропаже человека, к более тяжкому преступлению. Чтобы этого избежать, необходимо четкое согласование действий поисковиков с полицией. «В инициативном порядке между Главным Управлением и поисковым отрядом им. Ирины Бухановой заключено соглашение о порядке взаимодействия от 23 июня 2020 года», – сказал он.

Для эффективной отработки алгоритма действий всех участников поисковых мероприятий губернатор Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности Пермского края организовать совместные учения с привлечением Следственного управления следственного комитета, полиции, волонтеров и других ведомств.

«Они позволят скоординировать работу каждой из сторон во время операций по поиску людей. Уверен, это будет способствовать ускорению поисковых мероприятий, а значит, в нужный момент к кому-то быстрее придет помощь. Нельзя забывать о том, что в каждой такой ситуации на кону – жизнь и здоровье людей», – заключил Дмитрий Махонин.

Сегодня в Пермском крае розыском без вести пропавших занимаются 5 волонтерских организаций: «Регион 59», «Поиск-Пермь», «Поисково-спасательный отряд», «Лиза Алерт – Пермь» и «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой».
© Вечерние ведомости
В Свердловской области нашли пропавшего больше недели назад 18-летнего парня
18 октября 2020
Поссорился с женой и пропал. В Нижнем Тагиле разыскивают 48-летнего мужчину
17 октября 2020
В Екатеринбурге задержали угонщиков велосипедов
11 октября 2020
Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
14 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:06 В столице Прикамья открывается выставка ведущих художников Санкт-Петербурга в память о периоде эвакуации
13:59 В вузы Пермского края поступили более 13 тысяч первокурсников
13:49 В выходные в Перми будет в последний раз в этом году закрыто движение на участке улицы Героев Хасана
13:43 Дмитрий Махонин поручил провести учения по поиску пропавших людей для спасателей, полиции и волонтеров
13:39 Благодаря нацпроекту более 8 тысяч жителей Лысьвы обеспечат качественной водопроводной водой
11:01 Губернатор инициировал опережающее финансирование расселения аварийного жилья в Пермском крае
10:56 Определен победитель конкурса на строительство художественной галереи в Перми
10:49 Дмитрий Махонин попросил федерацию о поставке в Пермский край аппаратов КТ и машин скорой помощи
10:42 В Прикамье поступило 124 тысячи доз вакцины от гриппа
10:26 В Губахе по нацпроекту благоустроены пешеходная аллея по проспекту Октябрьский и парк Победы
17:19 В Перми стартует прием заявок на получение молодёжной премии «Пермь 20х20»
17:17 Благодаря нацпроекту улицу Новогайвинскую в Перми отремонтировали впервые за 10 лет
17:10 Продукцию для ТЭК Узбекистана готовы поставить 130 прикамских компаний
17:05 «Горьковка» приглашает пермяков на лекцию, викторину и выставки
16:49 Многодетные семьи Перми смогут использовать денежные выплаты для приобретения жилья
15:23 В Пермском крае заработал Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
14:57 Дмитрий Махонин поручил усилить работу по выведению жителей Прикамья на удаленную работу
13:42 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,13
13:23 С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
13:16 В Пермском крае подтверждено 127 случаев COVID-19
11:54 В Перми ожидается похолодание
Все новости
14:07 Зеленский объявил о строительстве двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона»
13:50 Эксперты рассказали, когда пик COVID-19 может пойти на спад в России
13:27 Российская туротрасль потеряет 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году
13:18 Массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября
12:51 Сбербанк разрабатывает сервис, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян
12:42 Российские власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране
12:33 У голливудского актера Джеффа Бриджеса диагностировали лимфому
12:29 Республика Тува оказалась полностью обесточена из-за аварии на электросетях
12:20 Министерство финансов предложило сократить 100 тысяч должностей в российской армии
16:50 Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле нефтепровода «Баку — Новороссийск»
16:10 Песков заявил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономики России
15:52 Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
13:34 В Москве допустили введение новых ограничительных мер с помощью QR-кодов
13:33 Власти Подмосковья вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
13:22 Экс-мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ
12:55 Жириновский призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях
12:54 В России подтвердили еще 15 982 случая коронавируса
12:14 В Италии мэрам городов разрешили объявлять комендантский час
12:08 Оборонные предприятия России атаковали хакеры из Северной Кореи
11:31 Собянин считает, что введение комендантского часа в Москве «неприемлемо и невозможно»
11:26 Теперь автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейс
Новости России и мира
13:38
20/10
 Бывшему замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского вынесли приговор
12:57
20/10
 В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
23:29
19/10
 Свердловские полицейские поймали педофила, домогавшегося до школьника из Невьянска
23:04
19/10
 В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
17:49
19/10
 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
16:24
19/10
 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:02
19/10
 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла поножовщина
14:05
19/10
 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
12:50
19/10
 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43
19/10
 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:43
18/10
 В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса
13:00
17/10
 Прокуратура подала в суд на думу Белоярки, требуя лишить одного из депутатов мандата
12:49
17/10
 В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса
12:21
17/10
 Оперативники свердловского ОБОП задержали двух студентов-вымогателей
12:17
17/10
 В Екатеринбурге ограбили храм в центре города
18:59
16/10
 В Екатеринбурге двое вооруженных ножом мужчин ограбили хостел
18:55
16/10
 Подполковник из УМВД по Екатеринбургу перешла на работу в мэрию
12:36
16/10
 Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
12:36
15/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
17:32
14/10
 Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя
15:08
14/10
 Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
Все новости