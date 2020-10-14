Благодаря нацпроекту более 8 тысяч жителей Лысьвы обеспечат качественной водопроводной водой

13.39 Вторник, 20 октября 2020
Пермский край: новости дня
Правительство Пермского края и Минстрой РФ подписали соглашение о выделении 187 млн руб. на реконструкцию системы водоснабжения Лысьвы. Работы будут проведены в рамках приоритетного проекта «Чистая вода» (национальный проект «Экология», инициированный президентом России Владимиром Путиным). Планируется, что работы будут завершены до конца 2021 года.

Проект предполагает реконструкцию старой насосной станции Каменноложского водозабора и строительство магистрального водопровода протяженностью 6 км. Работы позволят обеспечить качественной водой около 8 тыс. жителей левобережной части Лысьвы.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе действует несколько краевых и федеральных программ по приведению коммунальной инфраструктуры в порядок. «Наиболее серьезные средства на модернизацию водопроводов и систем водоподготовки в муниципалитетах мы привлекаем в рамках приоритетного проекта «Чистая вода», – отметил губернатор Прикамья. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край получит из федерального бюджета 2 млрд руб. Участниками проекта являются 11 муниципалитетов Пермского края. После реализации проекта качество водоснабжения улучшится для 470 тыс. жителей края».

При этом в 2020 году с опережением графика завершены работы по строительству нового водовода для Краснокамска по ул. Кировоградской в Перми. Протяженность новой линии питающего водовода составила более 4 км, она проходит по ул. Кировоградской в Кировском районе Перми, на участке между улицами Сысольской и Липатова. Комплекс работ по строительству нового водовода в Краснокамске и переоборудование городских сетей позволит подготовить Краснокамск к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). Переоборудование внутренних городских сетей в настоящее время выполнено на 45%, работы идут в графике.
© Вечерние ведомости
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Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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