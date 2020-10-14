Губернатор инициировал опережающее финансирование расселения аварийного жилья в Пермском крае

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По поручению губернатора Дмитрия Махонина минстрой направил в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ письмо с просьбой предоставить опережающее финансирование в размере 2,4 млрд рублей на с 2022 года на 2020-2021 годы для ускоренной реализации плана расселения аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда».«Благодаря возможному приросту объема финансирования общая сумма на расселение аварийного жилья в 2020-2021 году превысит 8,9 млрд рублей, — подчеркнул губернатор. — В случае получения дополнительных средств, мы сможем переселить в комфортное жилье 12,5 тыс. наших земляков, из них 3,5 тыс. человек смогут переехать досрочно»В случае выделения опережающего финансирования, по этапу 2020 года в рамках национального проекта и региональной программы будет расселено 5344 человек из 83 тыс. квадратных метров аварийки. Около 600 человек переедут в новое жилье быстрее планируемого срока благодаря опережающему финансированию. По этапу 2021 года станет возможным расселить 7155 человек из 120,341 тыс. квадратных метров аварийки. 2963 человек улучшат жилищные условия раньше планируемого срока.Сейчас письмо с просьбой о выделении опережающего финансирования на рассмотрении в Фонде, о принятом решении будет сообщено минстрою.По итогам прошлого года Прикамье вошло в число регионов-лидеров по темпам расселения аварийного жилья. По данным минстроя, регион занял второе место в стране по объему финансирования программы ликвидации аварийного фонда из федерального и регионального бюджетов и первое место в ПФО.Напомним, в Пермском крае действует комплексный подход к расселению – реализуется национальный проект и региональная программа расселения. В сумме, с начала 2019 года в рамках двух программ в Прикамье расселено 119,25 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Жилищные условия уже улучшили 7737 человек. До 2025 года будет расселено еще порядка 30 тыс. человек.В Пермском крае реализуется комплексный подход к расселению аварийного жилья. Благодаря параллельной реализации двух программ (национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы) аварийные дома расселяются целыми кварталами. Таким образом ускоряется переселение граждан и освобождаются территории для нового строительства. В рамках нацпроекта до 1 сентября 2025 года в Пермском крае должен быть расселен весь аварийный жилфонд, признанный таковым до 2017 года. Дома, признанные аварийными позже, но расположенные в тех же кварталах, расселяются по региональному проекту.