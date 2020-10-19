Определен победитель конкурса на строительство художественной галереи в Перми

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Подведены итоги конкурса на разработку рабочей документации и строительство нового здания художественной галереи в Перми – одного из приоритетных проектов «Пермь-300», реализуемых к предстоящему юбилею краевой столицы. На участие в конкурсе заявился один участник ООО «АСГ Техно Строй», предложивший выполнить работы за 4,123 млрд рублей. Решение о заключении контракта будет принято в течение 20 дней, при условии предоставления компанией банковской гарантии.В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен разработать рабочую документацию за 8 месяцев и построить объект за 2 года. Сдать здание в эксплуатацию необходимо в третьем квартале 2023 года.В реализации проекта нового здания Пермский край рассчитывает на федеральную поддержку. Об этом губернатор Дмитрий Махонин попросил президента РФ Владимира Путина во время рабочей встречи. Глава государства отметил, что проект строительства нового здания галереи будет тщательно проработан с Правительством РФ на предмет финансирования.Дмитрий Махонин отметил, что край готов реализовать проект в срок. «Построить новое здание – еще не самая трудная задача. Подготовить к переезду всю коллекцию, которая насчитывает 54 тыс. экспонатов, – тоже трудоемкий процесс. Но если будет поставлена задача успеть всё до 2023 года, то будем ее выполнять», – обозначил Дмитрий Махонин.Напомним, строительство нового здания художественной галереи запланировано по ул. Советской, 1. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тыс. кв. метров, что в семь раз больше сегодняшней площади галереи. Это позволит организовать новые экспозиции с применением современных технологий. Как указано в техзадании, экспозиции включат в себя новые разделы: кабинеты графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, будут также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края.В составе объекта предусмотрены образовательный центр, библиотека музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. В образовательном центре будут проходить мастер-классы по живописи, графике, гончарному делу и другие. В библиотеке будет размещено порядка 30 тыс. книг фонда галереи, кроме того, открытым для исследователей станет научный архив, включающий порядка 6 тыс. дел.Напомним, старт проекту «Пермь-300» был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли свыше 100 объектов. По поручению губернатора Дмитрия Махонина новое здание для Пермской художественной галереи тоже отнесено к приоритетным проектам «Пермь-300». Подготовлена заявка на включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.ООО «АСГ Техно Строй» - проектно-строительная группа из Московской области. Компания имеет большой опыт проектирования и строительства объектов образования, культуры, спорта. Подрядчик построил и ввел в эксплуатацию многофункциональный детский образовательный комплекс в Московской области, центральный стадион в г. Одинцово, культурно-досуговой комплекс «Дом молодежи» в Московской области, физкультурно-оздоровительный комплекс и детскую школу искусств в г. Клин и многие другие объекты.