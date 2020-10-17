Дмитрий Махонин попросил федерацию о поставке в Пермский край аппаратов КТ и машин скорой помощи

© Вечерние ведомости

Об этом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил на аппаратном совещании 19 октября. В выходные главе региона звонил президент России Владимир Путин и зампред правительства страны по социальной политике Татьяна Голикова.Президент поинтересовался ситуацией по коронавирусу в регионе и сообщил о готовности федерации оказать поддержку в борьбе с COVID-19. Дмитрий Махонин доложил о трудностях, возникших с ростом заболеваемости в Прикамье, и отметил, что Пермский край нуждается в дополнительных аппаратах компьютерной томографии для увеличения темпов диагностики и в машинах скорой помощи для перевозки пациентов. «Попросил для нас три КТ и 30 карет «скорой», будем ждать помощь от федерации. При этом и сами мы должны принять меры по увеличению оборудования, вовлеченного в диагностику коронавируса. Например, в ближайшие дни на базе Городской больницы №2 им. Граля будет перепрофилировано 350 оснащенных коек, в этом корпусе для диагностики будут задействованы аппарат КТ и два рентгена», – заявил губернатор.Напомним, сейчас в Пермском крае исследования пациентов с подозрением на коронавирус проводятся на 14 компьютерных томографах (6 – в Перми и еще 8 – в территориях Прикамья). Более 236 бригад «скорой» обслуживают порядка 1200-1400 вызовов в сутки.