В Губахе по нацпроекту благоустроены пешеходная аллея по проспекту Октябрьский и парк Победы

10.26 Вторник, 20 октября 2020
Пермский край: новости дня
Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», утвержденному президентом России Владимиром Путиным, в Губахе благоустроены две общественные территории. Полностью завершены работы по благоустройству аллеи по проспекту Октябрьский. Подрядная организация проведала работы по восстановлению дренажной канавы для отведения воды с асфальта, обновлению пешеходной дорожки с обустройством трех зон отдыха. Также обновлена система наружного освещения, установлены скамейки, урны и высажены саженцы ивы.

В сквере Победы подрядчик обустроил дренажную систему для отвода воды, обустроил тротуары с учетом маломобильных групп населения, уличное освещение и места отдыха. Также обновлена облицовка ступеней у мемориала, установлено новое ограждение у вечного огня и постамента героям, погибшим в Великой отечественной войне.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость приведения в порядок общественных пространств: «Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха прикамцев», – обозначил Дмитрий Махонин.

Завершаются работы по устройству пешеходной зоны по улице Кирова на участке от улицы Дегтярева до проспекта Октябрьский. Также на пешеходной зоне появилось оборудованное место для велопарковки. Все работы должны быть завершены до конца октября. По словам Николая Лазейкина, главы администрации Губахинского округа, общественные пространства для благоустройства отбирали с учетом пожеланий жителей города.

Также в этом году в Губахе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтирован большой двор, объединяющий сразу три многоквартирных дома - проспект Ленина, 47а, 47б, 49б.

В общей сложности на благоустройство дворов и общественных пространств на территории Губахинского городского округа в 2020 году из федерального, регионального и местного бюджетов направлено более 23 млн руб. В общей сложности в этом году в Губахинском округе будет благоустроено 3 общественные территории и двор.

Напомним, в этом году в Пермском крае благоустроят 343 объектов – 236 дворовых и 107 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
© Вечерние ведомости
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Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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