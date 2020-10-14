Многодетные семьи Перми смогут использовать денежные выплаты для приобретения жилья

16.49 Понедельник, 19 октября 2020
Пермский край: новости дня
В администрации Перми обсудили возможность расширения спектра целевого назначения выплат, предоставляемых многодетным семьям взамен земельного участка. После утверждения гордумой выплату можно будет использовать для приобретения жилья или погашения суммы долга по ипотеке.

В заседании круглого стола в формате видеоконференцсвязи приняли участие представители многодетных семей, депутаты гордумы, специалисты прокуратуры, контрольно-счетной палаты Перми.

– Для нас стало традицией перед принятием решений, касающихся оказания поддержки многодетным семьям, проводить с ними обсуждения. В сентябре на уровне региона было принято изменение в закон о предоставлении земли многодетным семьям. Теперь в нём предусмотрена возможность на уровне муниципалитета определять не только размер выплаты, но и цели ее использования, – сообщила начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова.

Как отметила в своем докладе заместитель начальника департамента социальной политики администрации Перми Елена Зорина, сейчас существует несколько форм поддержки многодетных семей. Среди них – предоставление земельных участков в порядке очередности или единовременной денежной выплаты с согласия семьи и с соблюдением очередности.

На текущий момент на учете находится 7 тысяч многодетных семей Перми. За 8 лет 1970 семей получили земельные участки. Ещё 1610 семей подали заявление на предоставление единовременной выплаты, менее чем за год ее получили 173 семьи.

При разработке механизма предоставления выплат городским департаментом социальной политики изучался опыт субъектов России. С конца прошлого года многодетные семьи имеют право приобрести земельный участок, расположенный на территории Пермского края, для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства.

В 2019 году в рамках пилотного проекта возможностью получить денежную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка воспользовались 23 семьи. С 2020 по 2022 годы в бюджете на эти цели заложено по 50 млн рублей ежегодно. Это значит, что такого рода поддержку каждый год смогут получать по 200 семей.

Сейчас предлагается изменить условия предоставления выплаты и расширить спектр целевого назначения. Так, земельный участок по-прежнему может располагаться на территории Пермского края, площадь участка должна быть не меньше предельного (минимального), установленного градостроительными регламентами муниципального образования по месту его расположения. Вместе с тем предполагается, что участок будет оформляться в общую собственность членов многодетной семьи, а ограничение при приобретении земельного участка по видам разрешенного использования устанавливаться не будет.

Кроме того, обсуждается возможность направить выплату на приобретение, строительство или реконструкцию жилья. Таким образом, приобрести жилье можно будет на собственные накопленные средства с учетом городской выплаты или использовать выплату в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Выплата может стать первоначальным взносом по ипотеке, или ее можно будет потратить в качестве погашения основной суммы долга или уплаты процентов по ипотеке с добавлением собственных средств. При этом предполагается, что жильё в таком случае не может относиться к категории непригодного или аварийного, оно должно находиться на территории Пермского края и быть оформлено в общую собственность членов многодетной семьи.

В ходе круглого стола также обсуждалась возможность изменения суммы выплаты, объема финансирования программы, а также условия предоставления выплат.

– Мы находимся на правильном пути. Необходимо расширять спектр целевого назначения предоставления выплат многодетным семьям, – отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

Напомним, сейчас сумма выплаты составляет 250 тысяч рублей, что является средним значением по стране. Например, в Оренбургской области она составляет 200 тысяч рублей, в Свердловской – 210 тысяч рублей, в Челябинской – 251 тысяча рублей, в Архангельской – 210 рублей.

Отметим, что после подготовки соответствующих документов вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы.
© Вечерние ведомости
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