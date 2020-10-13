В Пермском крае заработал Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов

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В Прикамье открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он создан на базе краевого Института развития образования в рамках нацпроекта «Образование».До конца 2020 года центр планирует принять почти 1200 педагогов и 130 руководителей образовательных учреждений и их заместителей.Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Пермском крае не должно быть территориального неравенства – каждое муниципальное образование необходимо обеспечить специалистами самой высокой категории. «Центр повышения профессионального мастерства – один из результатов нашей общей работы, направленной на подготовку высококвалифицированных педагогических кадров, которые будут работать как в городе, так и на селе», – отметил глава Прикамья.Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что центр профмастерства станет образовательным лифтом для работников отрасли: «Основное отличие программ центра от любых других курсов повышения квалификации – это реализация индивидуального образовательного маршрута. Для каждого обучающегося специалисты разрабатывают персональный путь самопродвижения в профессиональной среде под тьюторским началом».Прежде чем начать обучение каждого педагога, специалисты центра выявляют недостающие навыки для успешной работы. Оценив квалификацию, определяют наиболее эффективный формат обучения для повышения уровня компетенций.Учиться в центре профмастерства смогут все желающие учителя школ, учреждений профессионального мастерства. Оценка компетенций и занятия для них будут бесплатными. Заявку можно подать на платформе Единого банка дополнительных профессиональных программ Пермского края http://www.edubank.perm.ru/. За каждым педагогом закрепят тьютора – он будет сопровождать процесс обучения и помогать в определении траектории профессионального и личного развития.На создание и оборудование центра в регионе направлено более 50 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование».В центре организованы аудитории, коворкинг-пространство и проектная зона, закуплено современное интерактивное оборудование, например, комплект для обучения в виртуальной реальности, интерактивный цифровой флипчарт, интерактивный комплекс Teachtouch.Для пермских педагогов подготовлены три образовательные программы: «Управление профессиональным ростом педагога в образовательной организации», «Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно-образовательном пространстве», «Индивидуальный образовательный маршрут как основа профессионального роста педагога».Отметим, в сентябре началась апробация персонифицированной системы повышения квалификации для педагогов из восьми пилотных территорий. Сейчас занятия проходят с применением дистанционных образовательных технологий. Обучаются педагоги Добрянского, Ильинского, Лысьвенского, Юрлинского, Сивинского, Бардымского и Чайковского районов и Кудымкара.