В Пермском крае заработал Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
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В Прикамье открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он создан на базе краевого Института развития образования в рамках нацпроекта «Образование».
До конца 2020 года центр планирует принять почти 1200 педагогов и 130 руководителей образовательных учреждений и их заместителей.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Пермском крае не должно быть территориального неравенства – каждое муниципальное образование необходимо обеспечить специалистами самой высокой категории. «Центр повышения профессионального мастерства – один из результатов нашей общей работы, направленной на подготовку высококвалифицированных педагогических кадров, которые будут работать как в городе, так и на селе», – отметил глава Прикамья.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что центр профмастерства станет образовательным лифтом для работников отрасли: «Основное отличие программ центра от любых других курсов повышения квалификации – это реализация индивидуального образовательного маршрута. Для каждого обучающегося специалисты разрабатывают персональный путь самопродвижения в профессиональной среде под тьюторским началом».
Прежде чем начать обучение каждого педагога, специалисты центра выявляют недостающие навыки для успешной работы. Оценив квалификацию, определяют наиболее эффективный формат обучения для повышения уровня компетенций.
Учиться в центре профмастерства смогут все желающие учителя школ, учреждений профессионального мастерства. Оценка компетенций и занятия для них будут бесплатными. Заявку можно подать на платформе Единого банка дополнительных профессиональных программ Пермского края http://www.edubank.perm.ru/. За каждым педагогом закрепят тьютора – он будет сопровождать процесс обучения и помогать в определении траектории профессионального и личного развития.
На создание и оборудование центра в регионе направлено более 50 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование».
В центре организованы аудитории, коворкинг-пространство и проектная зона, закуплено современное интерактивное оборудование, например, комплект для обучения в виртуальной реальности, интерактивный цифровой флипчарт, интерактивный комплекс Teachtouch.
Для пермских педагогов подготовлены три образовательные программы: «Управление профессиональным ростом педагога в образовательной организации», «Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно-образовательном пространстве», «Индивидуальный образовательный маршрут как основа профессионального роста педагога».
Отметим, в сентябре началась апробация персонифицированной системы повышения квалификации для педагогов из восьми пилотных территорий. Сейчас занятия проходят с применением дистанционных образовательных технологий. Обучаются педагоги Добрянского, Ильинского, Лысьвенского, Юрлинского, Сивинского, Бардымского и Чайковского районов и Кудымкара.
До конца 2020 года центр планирует принять почти 1200 педагогов и 130 руководителей образовательных учреждений и их заместителей.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Пермском крае не должно быть территориального неравенства – каждое муниципальное образование необходимо обеспечить специалистами самой высокой категории. «Центр повышения профессионального мастерства – один из результатов нашей общей работы, направленной на подготовку высококвалифицированных педагогических кадров, которые будут работать как в городе, так и на селе», – отметил глава Прикамья.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что центр профмастерства станет образовательным лифтом для работников отрасли: «Основное отличие программ центра от любых других курсов повышения квалификации – это реализация индивидуального образовательного маршрута. Для каждого обучающегося специалисты разрабатывают персональный путь самопродвижения в профессиональной среде под тьюторским началом».
Прежде чем начать обучение каждого педагога, специалисты центра выявляют недостающие навыки для успешной работы. Оценив квалификацию, определяют наиболее эффективный формат обучения для повышения уровня компетенций.
Учиться в центре профмастерства смогут все желающие учителя школ, учреждений профессионального мастерства. Оценка компетенций и занятия для них будут бесплатными. Заявку можно подать на платформе Единого банка дополнительных профессиональных программ Пермского края http://www.edubank.perm.ru/. За каждым педагогом закрепят тьютора – он будет сопровождать процесс обучения и помогать в определении траектории профессионального и личного развития.
На создание и оборудование центра в регионе направлено более 50 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование».
В центре организованы аудитории, коворкинг-пространство и проектная зона, закуплено современное интерактивное оборудование, например, комплект для обучения в виртуальной реальности, интерактивный цифровой флипчарт, интерактивный комплекс Teachtouch.
Для пермских педагогов подготовлены три образовательные программы: «Управление профессиональным ростом педагога в образовательной организации», «Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно-образовательном пространстве», «Индивидуальный образовательный маршрут как основа профессионального роста педагога».
Отметим, в сентябре началась апробация персонифицированной системы повышения квалификации для педагогов из восьми пилотных территорий. Сейчас занятия проходят с применением дистанционных образовательных технологий. Обучаются педагоги Добрянского, Ильинского, Лысьвенского, Юрлинского, Сивинского, Бардымского и Чайковского районов и Кудымкара.
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12 октября 2020