За два дня жители с коронавирусом выявлены в 27 территориях Прикамья

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По итогам за предыдущие двое суток в Пермском крае Роспотребнадзором выявлено 240 заболевших коронавирусом. Они проживают в 27 территориях региона.Большая часть заболевших (145) обнаружена в краевой столице, на втором месте по выявляемости Пермский муниципальный район, там 14 инфицированных за два дня, еще 13 – в Чайковском, по 10 – в Соликамске и Березниках. Семь жителей с COVID-19 обнаружено в Кунгуре, шесть заболевших - в Краснокамске, по четыре – в Горнозаводске и Кудымкаре. Еще по три инфицированных в Уинском и Березовском округах, по два – в Октябрьском округе, Орде, Лысьве, Красновишерске и Чернушке. По одному заболевшему обнаружено в 11 территориях Прикамья: Юрлинском, Частинском, Ильинском, Большесосновском, Еловском округах, Губахе, Кизеле, Чердыни, ЗАТО Звездный, в Кунгурском районе и Верещагино.По данным на утро 19 октября общее число выявленных заболевших составляет 11 607 человек. Они выявлены во всех территориях региона.