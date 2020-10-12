Валерий Сухих: «Последствия пандемии скорректировали бюджетную политику региона»

11.20 Понедельник, 19 октября 2020
Пермский край: новости дня
15 октября правительство представило проект бюджета Пермского края на 2021 год и плановый период 2022-23 гг. на публичных слушаниях в Законодательном собрании. По ряду показателей регион вернулся к уровню 2015-16 гг., краевые власти предлагают комплексные пакеты антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса.

Говоря о сценарных условиях, в которых формировался бюджет на следующую «трёхлетку», первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина отметила, что основным фактором корректировки экономических показателей стала эпидемиологическая ситуация.

По оценке региональных экономистов, к уровню 2019 года по таким показателям, как инвестиции в основной капитал и налогооблагаемая прибыль, регион может вернуться только к 2023 году.

Первый зампред правительства также рассказала об основных мерах налоговой политики, которые предлагают краевые власти совместно с депутатами Законодательного собрания. Эти меры уже позволили сократить налоговую нагрузку на бизнес в период пандемии на 1,8 млрд. руб, часть инструментов налоговой политики направлена на стимулирование инвестиционной деятельности. Кроме того, краевые власти рассчитывают на федеральные средства.

Кроме того, правительство заявило о готовности вести взвешенную политику заимствования средств. «Считаем, что в нынешних условиях бездефицитный бюджет - не самоцель. Наоборот, для сохранения социальных гарантий, расширения спектра бюджетных услуг, поддержки муниципалитетов и бизнеса, продолжения начатых инвестиционных проектов для развития региона, особенно в преддверии 300-летия Перми, важнее, чем красивый бездефицитный баланс. Мы готовы «кредитоваться», вести максимально гибкую взвешенную политику заимствования средств», - отметила Ольга Антипина.

«Сегодня правительство представило нам проект бюджета в первоначальном виде. В нём заложена динамика восстановления, он выглядит достаточно оптимистично – надеюсь, что заложенные показатели будут оправданы. В любом случае, мы в состоянии корректировать бюджет и в течение финансового года, и в рамках трехлетнего периода. В целом, бюджет является сбалансированным, несмотря на увеличение заемных средств, так как показатели дефицита остаются в допустимых законом пределах и финансовая устойчивость региона не страдает», - отметила председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.

С докладами также выступили заместитель председателя правительства Антон Клепиков, исполняющий обязанности министра финансов Любовь Ярушина и министр транспорта Николай Уханов.

По словам Антона Клепикова с 2021 по 2023 годы планируется построить семь детских садов более чем на 1,1 тысячи мест в пяти муниципальных образованиях. На данные цели планируется направить 592,2 млн рублей. В этот же период будет построено 23 школы более чем на 12 тысяч мест. На данные цели будет направлено более 7,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Учебные корпуса вместимостью более чем на 800 учащихся появятся в г. Пермь, г. Соликамск, г. Чернушка, г. Кунгур и Пермском районе. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал необходимость устранения территориального неравенства в части оказания образовательных услуг. И в отдаленных территориях дети должны получать самое современное образование в комфортных условиях.

По информации министерства транспорта, бюджет сохраняет тенденцию непрерывного увеличения финансирования отрасли. Заложено стабильное финансирование как на строительство, так и на ремонт региональных дорог. Это позволит в 2021-2023 гг. построить и реконструировать более 90 км дорог (из них региональные дороги: 75 км), а также ежегодно ремонтировать более 800 км дорог.

«Экономические последствия пандемии, безусловно, скорректировали бюджетную политику региона. Бюджет на следующие три года предполагает увеличение объема заимствованных средств, частичное сокращение инвестрасходов и перенос сроков строительства некоторых объектов. Это необходимо для сохранения сбалансированности бюджета и обеспечения социальных обязательств региона перед гражданами. При рассмотрении проекта бюджета депутатский корпус уделит особое внимание приоритетным направлениям развития региона, а особенно социальным расходам. В бюджете заложены серьезные средства на развитие школьного и дошкольного образования – это требование времени, которое диктует растущий уровень рождаемости в Пермском крае», – подчеркнул спикер краевого Законодательного собрания Валерий Сухих.

Планируется, что проект бюджета депутаты рассмотрят в первом чтении на октябрьском заседании Законодательного собрания.
© Вечерние ведомости
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