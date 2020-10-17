В самом населенном районе Перми развернули дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом

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Общее число коек для лечения «ковидных» пациентов увеличено почти до 3,5 тыс. В руководстве больницы рассказали о том, что сделано, чтобы корпус больницы смог включиться в борьбу с COVID-19.Семиэтажный корпус клинической больницы Свердловского района (ул. Серпуховская, 11а) перепрофилирован под лечение пациентов с COVID-19.Сегодня здесь дополнительно развернуто 167 коек. Таким образом, в Прикамье развернуто 3444 койки для лечения пациентов от новой коронавирусной инфекции. Из них более 500 – в клинической больнице Свердловского района Перми. Таким образом, в Перми под лечение коронавируса перепрофилированы отделения шести больниц. В них по назначению врачей будет проходить КТ-диагностика пациентов с подозрением на COVID-19. Всего в Перми на диагностику коронавируса будет работать 6 аппаратов КТ и еще 8 – в других территориях Пермского края.Принятые меры связаны с потребностью в больничном наблюдении пациентов, поступающих на «скорых» со всего Свердловского района. Это самый густонаселенный район, здесь проживает более 20% жителей Перми (219 561 чел.).Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил разворачивать дополнительные койки для лечения больных с COVID-19, исходя из уровня заболеваемости, чтобы выделенные в медучреждениях палаты не пустовали, а использовались под плановые госпитализации.Как рассказал замглавного врача по медицинской части Алексей Сливко, подготовка корпуса велась в течение двух недель. За это время установлены перегородки, разделяющие чистую зону от «красной», где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, завезено дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты.«125 коек из 167 (75%) оборудованы кислородом, развернуты дополнительные койки реанимации, теперь их 12. Для этого перепрофилировано отделение терапии. У нас есть компьютерный томограф, два рентген-аппарата – все они будут использованы для обследования поступающих пациентов. Большая их часть будут новыми, но какая-то часть – из тех, кто проходил лечение амбулаторно, но чье состояние ухудшилось, и потребовалась госпитализация. При поступлении будет проводиться осмотр врача, исследование на КТ, браться мазок на коронавирус, если диагноз еще не поставлен. Пациентов с подтвержденным COVID-19 разместят на одном этаже, у кого еще нет подтверждения – на другом, чтобы избежать контакта. При этом если тест будет положительным, пациента переведут в «красную» зону», – рассказал замглавного врача.Большая часть врачей, которые будут бороться с коронавирусом, ранее работали здесь, некоторые медики сами захотели помочь. Весь персонал прошел обязательную переподготовку на базе Пермской медакадемии. Дистанционные курсы проводятся на основе актуальных рекомендаций по лечению коронавируса. Прошедшие обучение получают сертификат о том, что могут лечить COVID-19 в сопровождении пульмонолога или инфекциониста.Первые несколько дней с начала работы нового корпуса ожидается большое поступление пациентов. Для эффективности в это время в приемном отделении будет работать по 4 врача в смену, и по 3 – в двух лечебных отделениях. Позже организация работы, по словам Алексея Сливко, немного изменится: когда отделения заполнятся, в приемном будет работать 1-2 врача в зависимости от нагрузки и по 3-4 врача – в «ковидных» отделениях.Как уверяют в больнице, все врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты. «Мы работаем не первый день, не первый месяц: всё есть в нужном количестве, а при необходимости будет увеличено», – отметил замглавного врача.Также Алексей Сливко пояснил, что пациенты, которые ранее должны были проходить плановое лечение на территории больницы, будут перенаправлены в другие медучреждения Перми: городскую клиническую больницу № 2 им. Граля, городскую клиническую больницу № 4 и больницу им. Тверье.Напомним, на 17 октября в Пермском крае выявлено 11 482 случая заболевания коронавирусом, на лечении находится 1586 человек с подтвержденным COVID-19, 7762 жителя Прикамья оправились от заболевания.