За прошедшую неделю в больницах Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто почти 250 коек

20.17 Пятница, 16 октября 2020
Пермский край: новости дня
В соответствии с эпидемической ситуацией в крае за минувшую неделю, с 9 по 16 октября, министерство здравоохранения Прикамья дополнительно перепрофилировало 242 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Дополнительные места развернуты в пяти медицинских учреждениях региона – в Перми, Очере, Кудымкаре, Чайковском и Губахе. На сегодняшний день коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией составляет 3277.

Как подчеркивают в региональном минздраве, резерв для увеличения мест в стационарах Пермского края для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией сохраняется. При этом обеспечивается строгий баланс свободных коек для лечения инфицированных коронавирусом и пациентов, которым нужна экстренная медицинская помощь – хирургическая, кардиологическая и т.д.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил разворачивать дополнительные койки для лечения больных с COVID-19, исходя из уровня заболеваемости, чтобы выделенные в медучреждениях палаты не пустовали, а использовались под плановые госпитализации.

На сегодня развернуты койки под оказание помощи пациентам с коронавирусом в 23 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (11 учреждений), а также Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере и Пермском районе.

Напомним, к 20 октября в Перми для приема больных коронавирусной инфекцией подготовят более 300 мест в Городской больнице № 2 им. Граля. Из них 70 коек будут оснащены кислородом, и это число планируется увеличить. Под лечение пациентов с COVID-19 будет перепрофилирован весь 7-этажный корпус на ул. Плеханова, 36, не перепрофилированными останутся отделения урологии и офтальмологии. Пациенты, которым была назначена плановая госпитализация, будут направлены в другие медучреждения краевой столицы.
© Вечерние ведомости
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