Размер кредита с пониженной процентной ставкой для самозанятых жителей Прикамья увеличен до 1 млн рублей
Пермский край: новости дня
Благодаря нацпроекту кредит сроком на три года можно взять по ставке 7,75%.
Дочерний банк Корпорации малого и среднего предпринимательства «МСП Банк» увеличил максимальный размер кредита для самозанятых с 500 тыс. до 1 млн руб. Кредитное предложение было разработано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«Это позволит самозанятым предпринимателям расширить спектр приобретаемого оборудования и повысить качество оказываемых услуг», – говорит директор пермского отделения «МСП Банка» Сергей Макарихин.
Получить средства по-прежнему можно без залога и поручителей. Для этого необходимо отсутствие отрицательной кредитной истории. При этом доход от деятельности должен покрывать расходы по обслуживанию и погашению кредита.
Среди уже профинансированных банком предпринимателей есть представители различных отраслей. Например, строители берут кредиты для закупки необходимого оборудования, перевозчики – для покупки новых автомобилей, парикмахеры – для аренды помещения и закупки расходных материалов.
Банк оказывает поддержку самозанятым на базе центра «Мой бизнес». Подать заявку онлайн на получение средств можно на сайте, либо обратиться к специалисту по телефону 8-951-93-72-592.
Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что самозанятые жители Прикамья – важный сегмент МСП, регион заинтересован в совершенствовании экономической инфраструктуры и поддержке тех, кто развивает собственное дело. «Мы приложим все усилия, чтобы создать в крае максимально комфортные условия для ведения частного бизнеса», – отмечал глава региона.
Сегодня для самозанятых в крае уже создано и работает мобильное приложение Yamagoo. Оно позволяет жителям выполнять работу «на заказ» и не опасаться блокировки банковского счета из-за регулярных поступлений денег за оказание услуг. Сервисом уже воспользовались свыше 7 тыс. человек.
Бесплатные консультации по любым вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, самозанятые могут получить в центре «Мой бизнес» по телефону горячей линии 8 (800) 300-80-90 или записаться на консультацию через личный кабинет на сайте центра https://msppk.ru/. На портале центра действует раздел «Самозанятые», в котором собрана актуальная правовая информация, а также размещены образовательные вебинары.
Дочерний банк Корпорации малого и среднего предпринимательства «МСП Банк» увеличил максимальный размер кредита для самозанятых с 500 тыс. до 1 млн руб. Кредитное предложение было разработано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«Это позволит самозанятым предпринимателям расширить спектр приобретаемого оборудования и повысить качество оказываемых услуг», – говорит директор пермского отделения «МСП Банка» Сергей Макарихин.
Получить средства по-прежнему можно без залога и поручителей. Для этого необходимо отсутствие отрицательной кредитной истории. При этом доход от деятельности должен покрывать расходы по обслуживанию и погашению кредита.
Среди уже профинансированных банком предпринимателей есть представители различных отраслей. Например, строители берут кредиты для закупки необходимого оборудования, перевозчики – для покупки новых автомобилей, парикмахеры – для аренды помещения и закупки расходных материалов.
Банк оказывает поддержку самозанятым на базе центра «Мой бизнес». Подать заявку онлайн на получение средств можно на сайте, либо обратиться к специалисту по телефону 8-951-93-72-592.
Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что самозанятые жители Прикамья – важный сегмент МСП, регион заинтересован в совершенствовании экономической инфраструктуры и поддержке тех, кто развивает собственное дело. «Мы приложим все усилия, чтобы создать в крае максимально комфортные условия для ведения частного бизнеса», – отмечал глава региона.
Сегодня для самозанятых в крае уже создано и работает мобильное приложение Yamagoo. Оно позволяет жителям выполнять работу «на заказ» и не опасаться блокировки банковского счета из-за регулярных поступлений денег за оказание услуг. Сервисом уже воспользовались свыше 7 тыс. человек.
Бесплатные консультации по любым вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, самозанятые могут получить в центре «Мой бизнес» по телефону горячей линии 8 (800) 300-80-90 или записаться на консультацию через личный кабинет на сайте центра https://msppk.ru/. На портале центра действует раздел «Самозанятые», в котором собрана актуальная правовая информация, а также размещены образовательные вебинары.
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