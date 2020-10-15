Размер кредита с пониженной процентной ставкой для самозанятых жителей Прикамья увеличен до 1 млн рублей

20.02 Пятница, 16 октября 2020
Пермский край: новости дня
Благодаря нацпроекту кредит сроком на три года можно взять по ставке 7,75%.

Дочерний банк Корпорации малого и среднего предпринимательства «МСП Банк» увеличил максимальный размер кредита для самозанятых с 500 тыс. до 1 млн руб. Кредитное предложение было разработано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Это позволит самозанятым предпринимателям расширить спектр приобретаемого оборудования и повысить качество оказываемых услуг», – говорит директор пермского отделения «МСП Банка» Сергей Макарихин.

Получить средства по-прежнему можно без залога и поручителей. Для этого необходимо отсутствие отрицательной кредитной истории. При этом доход от деятельности должен покрывать расходы по обслуживанию и погашению кредита.

Среди уже профинансированных банком предпринимателей есть представители различных отраслей. Например, строители берут кредиты для закупки необходимого оборудования, перевозчики – для покупки новых автомобилей, парикмахеры – для аренды помещения и закупки расходных материалов.

Банк оказывает поддержку самозанятым на базе центра «Мой бизнес». Подать заявку онлайн на получение средств можно на сайте, либо обратиться к специалисту по телефону 8-951-93-72-592.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что самозанятые жители Прикамья – важный сегмент МСП, регион заинтересован в совершенствовании экономической инфраструктуры и поддержке тех, кто развивает собственное дело. «Мы приложим все усилия, чтобы создать в крае максимально комфортные условия для ведения частного бизнеса», – отмечал глава региона.

Сегодня для самозанятых в крае уже создано и работает мобильное приложение Yamagoo. Оно позволяет жителям выполнять работу «на заказ» и не опасаться блокировки банковского счета из-за регулярных поступлений денег за оказание услуг. Сервисом уже воспользовались свыше 7 тыс. человек.

Бесплатные консультации по любым вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, самозанятые могут получить в центре «Мой бизнес» по телефону горячей линии 8 (800) 300-80-90 или записаться на консультацию через личный кабинет на сайте центра https://msppk.ru/. На портале центра действует раздел «Самозанятые», в котором собрана актуальная правовая информация, а также размещены образовательные вебинары.
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