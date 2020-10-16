Дмитрий Махонин: К 2026 году Прикамье намерено увеличить объем строительства до 1,6 млн квадратных метров жилья в год

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Сегодня, 16 октября, на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда». Он включает в себя четыре региональных проекта, целью одного из них, проекта «Жилье», является рост объемов жилищного строительства. Перед Пермским краем стоит задача стабильно увеличивать показатели ввода и к 2026 году строить 1,6 млн кв. м жилья в год.Как обозначил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сейчас важно сконцентрировать внимание на развитии строительной отрасли не только в краевом центре, но и в других муниципальных образованиях. «Динамика последних лет показывает, что в регионе вводится чуть более 1 млн кв. м жилья ежегодно. План этого года пока выполнен на 70%, надеюсь, что нам удастся исполнить обязательства. Важным этапом в решении задачи по увеличению объемов строительства жилья до 1,6 млн кв. м в год является развитие отрасли не только в столице и крупных городах края, но и в других территориях, где годами не возводились новые дома. Увеличение жилищного строительства в территориях позволит нам решить и другие не менее важные социальные вопросы: расселение аварийного жилья, выдача сертификатов молодым семьям и детям сиротам», – обозначил Дмитрий Махонин.Как доложил и.о. министра строительства Андрей Колмагоров, краевой Минстрой установил персональные целевые показатели по вводу жилья для отдельных муниципальных образований. К 2026 году 15 муниципалитетов, где целесообразно наиболее активное строительство, обеспечат ввод жилья в объеме 85,5% от общего краевого плана. Например, в Перми к этому времени (за пять лет) должно быть введено в эксплуатацию 4,215 млн кв. м жилья, в Пермском районе – 1,068 млн, в городском округе Березники – 335,5 тыс. кв. м.В этом году ряд территорий не выполняют целевые показатели. В частности, в Чернушинском городском округе введено в эксплуатацию 10,5 тыс. кв. м жилья, при этом план – 41,2 тыс. По словам главы округа Михаила Шестакова, возводить в территории возможно не более 25 тыс. кв. м жилья.Дмитрий Махонин поручил краевому минстрою формировать амбициозные, но реалистичные планы по вводу жилья, а главам территорий – активнее стимулировать строительство в своих районах и округах.Выполнению целей нацпроекта способствует участие Пермского края в федеральном проекте «Стимул». В рамках этого проекта за счет федерального и краевого финансирования проекты развития территорий обеспечиваются объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры. Это снижает нагрузку на застройщиков.В этом году по проекту «Стимул» в Пермский край привлечено 768 млн руб. из федерального бюджета. Средства направлены на строительство автомобильных дорог по ул. Лесной в м/р Ива, ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в м/р Красные Казармы, дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» в м/р ДКЖ, а также на строительство нового корпуса на 400 мест МАОУ «СОШ № 93» в м/р Красные Казармы. Планируется, что по итогам года в трех микрорайонах, участвующих в программе «Стимул», ввод жилья составит 152,8 тыс. кв. м.В 2021-2025 годах в рамках проекта «Стимул» Пермский край рассчитывает привлечь из федерального бюджета 2,6 млрд руб. На участие заявлено 7 проектов развития территорий, где автодороги и (или) коммунальные сети могут быть построены благодаря «Стимулу». Заявлены следующие проекты: застройка м/р ДКЖ, развитие м/р Ива-1, развитие м/р Вышка-2, застройка Рязанского промышленного узла, застройка м/р по ул. Садовой в с. Фролы, развитие м/р Новый в Кондратово, застройка м/р индивидуальных жилых домов в с. Городище Соликамского городского округа. В этих территориях по проекту «Стимул» планируется построить 18,4 км автодорог и 9 км коммунальных сетей, общий объем жилищного строительства составит более 600 тыс. кв. м. Заявки на рассмотрении в Минстрое РФ.Для эффективной работы регионов Минстроем РФ установлены плановые показатели ввода на каждый год. В связи с изменением экономической ситуации в сентябре эти показатели были уточнены. В Пермском крае по итогу 2020 года должно быть введено в эксплуатацию 1,077 млн кв. м жилья. В январе-сентябре, по оперативным данным, введено 730,4 тыс. кв. м. Отметим, что в 2019 году было построено 1,172 млн кв. м жилья.