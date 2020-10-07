Определены победители октябрьского этапа акции «ЭнергосбыТ Плюс» «Я плачу за тепло!»
Пермский край: новости дня
Пять клиентов Группы «Т Плюс» в Перми, Березниках и Чайковском стали победителями акции «Я плачу за тепло!» в октябре. Они получат от «ЭнергосбыТ Плюс» 2000 рублей на свои лицевые счета, которые можно направить на оплату теплоснабжения. Счастливчики были выбраны с помощью генератора случайных чисел из 120 тысяч других клиентов, своевременно оплачивавших тепло и горячую воду в течение 6 месяцев.
Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 июля по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, а также ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для участия в акции необходимо в течение шести месяцев своевременно оплачивать квитанции за тепло и горячую воду, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяются пять победителей.
С начала акции подарки уже получили 10 клиентов энергокомпании. «Благодаря добросовестным плательщикам мы получаем возможность качественно обслуживать объекты системы теплоснабжения и обеспечивать клиентов теплом и горячей водой. Поощрительные акции — наш знак благодарности таким ответственным людям», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.
Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 июля по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, а также ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для участия в акции необходимо в течение шести месяцев своевременно оплачивать квитанции за тепло и горячую воду, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяются пять победителей.
С начала акции подарки уже получили 10 клиентов энергокомпании. «Благодаря добросовестным плательщикам мы получаем возможность качественно обслуживать объекты системы теплоснабжения и обеспечивать клиентов теплом и горячей водой. Поощрительные акции — наш знак благодарности таким ответственным людям», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.
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