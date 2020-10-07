Определены победители октябрьского этапа акции «ЭнергосбыТ Плюс» «Я плачу за тепло!»

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Пять клиентов Группы «Т Плюс» в Перми, Березниках и Чайковском стали победителями акции «Я плачу за тепло!» в октябре. Они получат от «ЭнергосбыТ Плюс» 2000 рублей на свои лицевые счета, которые можно направить на оплату теплоснабжения. Счастливчики были выбраны с помощью генератора случайных чисел из 120 тысяч других клиентов, своевременно оплачивавших тепло и горячую воду в течение 6 месяцев.Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 июля по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, а также ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для участия в акции необходимо в течение шести месяцев своевременно оплачивать квитанции за тепло и горячую воду, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяются пять победителей.С начала акции подарки уже получили 10 клиентов энергокомпании. «Благодаря добросовестным плательщикам мы получаем возможность качественно обслуживать объекты системы теплоснабжения и обеспечивать клиентов теплом и горячей водой. Поощрительные акции — наш знак благодарности таким ответственным людям», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.