Подрядные организации Перми предупреждены об ухудшении погодных условий

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Вечером 16 октября температура воздуха в Перми может резко понизиться, в выходные прогнозируется снег. Все подрядчики оперативно получают метеосводки, чтобы при ухудшении погодных условий вывести технику для обработки тротуаров и проезжей части. Контроль их работы осуществляют районы.По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные в городе ожидается похолодание, возможны дожди со снегом, в ночное время прогнозируется минусовая температура.Подрядчики, которые осуществляют уборку улично-дорожной сети города, оперативно получают сводки об изменениях погодных условий. Районным администрациям поручено контролировать работу подрядных организаций при переходах через ноль и снеге с дождем. Согласно требованиям новых муниципальных контрактов, они должны незамедлительно выводить технику на уборку улично-дорожной сети для обеспечения безопасного передвижения транспорта и пешеходов. Кроме того, требования к подрядчикам ужесточены – приемка работ осуществляется по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.Во всех районах Перми подрядчики заранее закупили противогололедные материалы, в том числе современный реагент «Бионорд». По данным подрядных организаций, проведено техническое обслуживание техники, которая будет работать на улицах Перми.Зимнее содержание улично-дорожной сети началось 15 октября. Оно ведется в рамках долгосрочных муниципальных контрактов, срок действия которых составляет 5 лет.Во избежание аварийных ситуаций и затруднений движения на дорогах сотрудники ГИБДД по городу Перми рекомендуют водителям своевременно заменить летнюю резину на зимнюю.