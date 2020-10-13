Завполиклиникой №1 города Перми: 95% жителей обращаются в неотложную помощь из-за ОРВИ

12.23 Пятница, 16 октября 2020
Пермский край: новости дня
Пермские врачи рассказали, как изменилось оказание неотложной помощи в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

За сутки служба неотложной помощи оказывает помощь 7 тысячам жителей Пермского края. Из них около 200 – выездными бригадами медиков Пермской городской клинической поликлиники. Как рассказала заведующая поликлиники Светлана Биткова, оказание неотложной медицинской помощи в регионе изменилось. «Произошла перенастройка оказания неотложки на дому. Увеличено количество бригад: сейчас работает 6 машин единовременно. На вызовы ездят как фельдшеры, так и врачи. Они вынужденно работают с двойной нагрузкой: в полном защитном обмундировании, в две смены по 8 часов, – рассказала Светлана Биткова. – Изменилась и работа кабинетов неотложной медицинской помощи. Оборудовано помещение с отдельным входом. Прием пациентов ведется без записи. Жителей принимают врачи в двух кабинетах, в две смены по 8 часов. Пациенты приглашаются на повторный прием только в том случае, если их состояние не угрожает жизни и здоровью окружающих. При малейших подозрениях на коронавирусную инфекцию осмотр осуществляется на дому».

Напомним, работа скорой и неотложной медицинской помощи была скорректирована в регионе по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Принятые меры позволили на 30% ускорить время обслуживания вызовов к людям с пневмонией, выявленной методом КТ, с 4 часов до 1,5.

В одной из выездных бригад неотложной медпомощи работает участковый терапевт Яна Евсина. По ее словам, вызовов стало намного больше. «Условия почти фронтовые, но мы работаем с повышенной ответственностью – за восьмичасовую смену успеваем помочь более чем 50 пациентам, делаем выезды на 30 адресов. Сейчас обращаются с самыми разными симптомами – от обычных насморка и кашля до тяжелых: хрипов в легких, подтвержденной пневмонии. Всегда с собой возим одноразовые перчатки и маски, антисептики, бесконтактный термометр и пульсоксиметр. С помощью последнего мы проверяем насыщенность крови кислородом. Сейчас это очень важно».

В связи с ростом числа заболевших среди жителей, прикрепленных к ГКП г. Перми, на базе поликлиники был развернут свой колл-центр горячей линии: 8 (991) 809-97-50. В нем работает 4 врача (2 утром и 2 вечером). При этом для получения консультаций пациентам предлагается два номера: по одному можно вызвать неотложку, по другому – участкового. По словам медиков, в 95% случаев жители обращаются за помощью в лечении ОРВИ. Пациенты с хроническими заболеваниями также обращаются за помощью, к ним участковые врачи всегда выезжают на дом, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

По информации краевого минздрава, эпидемический порог по ОРВИ сейчас превышен на 19%. С начала года в Пермском крае зафиксировано более 25 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.

С пермяками, у которых уже подтвержден COVID-19, выстраивается отдельная работа. В ней важна каждая деталь, чтобы очень внимательно следить за состоянием пациента, при этом не допустить дальнейшего распространения вируса, а также оптимально выстроить работу врачей.

Главная медсестра поликлиники г. Перми по работе с «ковидными» пациентами Елена Вавилина рассказала, что с начала пандемии в медучреждении выстроена четкая работа по контролю состояния пациентов с коронавирусом.

«В связи с ростом числа заболевших в нашем районе мы, как только получаем положительный результат на коронавирус, передаем вызов мобильным ковидным бригадам, а затем, если состояние стабильное, заболевшему звонят из колл-центра. Чтобы получить всю необходимую информацию для формирования объективной картины, разработан алгоритм беседы, а также составлен чек-лист, который позволяет оценить состояние пациента. Если есть какие-то изменения в течении болезни или тем более ухудшение, к заболевшему выезжает мобильная бригада, при необходимости принимается решение о госпитализации», - поделилась Елена Вавилина.

Стоит отметить, что в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены COVID-19. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, а затем лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи (для жителей Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального, Кировского и Дзержинского районов Перми): +7 (342) 270-09-03. Количество операторов сейчас увеличено до 24.

Кроме того, получить удаленную консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавирусу можно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы. В данный момент на горячей линии работают 30 операторов, с сентября их число увеличено в три раза.
© Вечерние ведомости
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