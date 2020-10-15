Валерий Сухих провел для прикамских школьников Парламентский урок онлайн

12.11 Пятница, 16 октября 2020
Пермский край: новости дня
15 октября во всех общеобразовательных школах Прикамья прошли традиционные Парламентские уроки. В этот день открытые уроки парламентаризма прошли в Чусовском, Соликамском, Чердынском, Красновишерском, Березовском, Бардымском, Еловском, Осинском, Чайковском, Гремячинском районах, в территориях Коми-Пермяцкого округа.

Занятия с участием депутатов Законодательного собрания Пермского края и представительных органов муниципальных образований впервые прошли в дистанционном формате. Участники Парламентских уроков обсудили актуальные вопросы жизни своих районов и городов и разработали социальные проекты.

В 2020 году идее проведения парламентских занятий исполнилось 15 лет. «Для депутатов Законодательного собрания такие встречи очень важны. Благодаря Парламентским урокам мы можем получить обратную связь, как и чем сегодня живут школы края, как развивают свой образовательный и общественный потенциал», - считает инициатор проведения Парламентских уроков, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

Проект краевого парламента проводится в Прикамье с 2006 года. Изначально депутаты проводили занятия в школах на различные темы, рассказывая школьникам о том, как создаются и принимаются законы, избираются депутаты, о системе работы властных органов. Позже уроки переросли в целый проект и дополнились творческими конкурсами – «Будущие законодатели Пермского края» и «Путешествие по Пермскому краю».

Одним из ключевых направлений в этом году стала тема роли местного самоуправления в развитии Пермского края, реализации на местах гражданской инициативы и значения малой Родины. Тема выбрана не случайно. В 2020 году 20-летие своей работы отмечает Совет представительных органов муниципальных образований – постоянно действующий совещательный орган при Законодательном собрании Пермского края. За эти годы Совет сумел стать координационным центром в сфере нормотворчества и обмена опытом территорий. Одной из актуальных тем деятельности Совета является обсуждение процесса реализации проектов инициативного бюджетирования в муниципалитетах. Пермский край первым из субъектов России принял соответствующий закон. Это позволило реализовывать проекты в территориях по благоустройству и созданию комфортной городской среды с личным участием жителей.

Рассказать школьникам об основах общественной инициативы и научить самим инициировать решение проблем того поселения, города, где они живут, стало идеей Парламентского урока с участием спикера краевого Законодательного собрания Валерия Сухих. Урок «Есть проблема – найдем решение!» прошел в онлайн режиме в формате форсайт-сессии. Целью урока стало показать возможности самореализации на территории своего муниципального образования через технологии и активное участие в проектах местного самоуправления. Решение вопросов местного значения с участием жителей.

К примеру, уже сегодня в территориях, которые входят в 23 избирательный округ, реализуется ряд проектов, инициированных самими учениками общеобразовательных школ. Так, в Бардымском муниципальном округе школами с. Барда, с. Печмень и д. Сараши были воплощены в жизнь проекты, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это и создание специальных музейных экспозиций, и восстановление памятников Победы, благоустройство мемориалов памяти.

В Еловском муниципальном округе учащиеся Еловской, Дубровской и Брюховской школ активно участвуют в разработке и реализации проектов инициативного бюджетирования на ровне со взрослыми.

В Осинском городском округе на базе школы №2 г.Осы реализуется ряд проектов по благоустройству школьной и прилегающей к ней территории. К примеру, силами местной ячейки «Российского движения школьников» отремонтирована автобусная остановка. МБОУ «СОШ № 4 г. Осы», педагоги и ученики поддерживают в порядке не только территорию школы, но и близлежащего сквера Нефтяников. МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» реализуют проект благоустройства «Беседка выпускников».

«Активная жизненная позиция гражданина формируется со школьной скамьи через участие в школьном самоуправлении, волонтерском движении, проектной работе. Вот и сегодня на нашей встрече команды из разных территорий смогут применить все свои знания и навыки для разработки проектов, направленных на создание комфортной среды в своих городах и селах», - выступил с приветственным словом председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

Старшеклассники Бардымского и Еловского муниципальных округов, Осинского и Чайковского городских округов в течении урока разработали свои инициативы по решению местных проблем. Кейсы для работы были заданы главами и председателями земских собраний и городских дум этих территорий. Это стало своеобразным тандемом в работе детей и взрослых.

Практически все проекты были направлены на сохранение молодежи в селе. Ученики Еловской средней школы предложили создать единое общественное пространство на своей территории, которое назвали «Дом молодежи». Школьники г.Осы разработали проект по благоустройству центра родного города «Ярморочная площадь». Старшеклассники из с.Фоки Чайковского городского округа придумали и презентовали арт-объект, посвященный профессии педагога «Кузница знаний». Бардымские участники разработали просветительский проект об организации безопасности дорожного движения среди молодежи.

«На нашем Уроке все вместе мы смогли оценить возможность участия ребят, молодежи в организации местного самоуправления через реализацию общественной инициативы. Ведь объединяя усилия, всегда можно добиться большего, преодолеть любые трудности, ответить всем вместе на самые непростые вызовы. Я хочу поблагодарить всех участников нашей встречи из разных территорий, со всех школ, которые принимали участие в сегодняшнем уроке», - поделился впечатлениями спикер Валерий Сухих.
© Вечерние ведомости
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