Сергей Клепцин: «Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, вызывает много вопросов»

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Краевые депутаты инициировали внеочередное заседание комитета после обращений граждан. И.о. заместителя председателя краевого правительства Сергей Никифоров представил депутатам информацию об оказании медицинской помощи в период пандемии коронавируса.По словам Сергея Никифорова, в последнее время наблюдается прирост случаев заболевания ОРВИ и пневмонией. Динамика по количеству пациентов с подтвержденным COVID-19 остается стабильной. На 1 октября развернуто 3207 коек для оказания помощи больным с COVID-19, из которых 2692 занято. До 20 октября планируется дополнительно развернуть еще 643 больничных мест.Всего в Пермском крае задействовано 30 аппаратов КТ, из них под COVID – 12. Увеличено количество проведенных ПЦР-исследований. Ежедневно выполняется почти 7 тысяч исследований, что на 4 тысячи больше, чем в начале сентября. Исследования проводят в 14 лабораториях.Как отметил руководитель ведомства, за последний месяц также увеличено количество операторов на горячей линии. Основные вопросы, с которыми обращаются, – получение результатов тестов и трудности при обращении к сотрудникам Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.Остается проблемным вопрос об обеспеченности медицинских учреждений кадрами. На сегодняшний день работает 83% врачей и 85% среднего медперсонала. Для решения этой проблемы проводится дополнительное обучение сотрудников лечебных учреждений края. На 12 октября по программам оказания медицинской помощи пациентам с COVID обучено 2563 врача, 5799 средних медицинских работников и 923 человека из числа младшего персонала, а также 140 операторов «горячей линии» и 120 волонтеров-медиков. Для работы привлекаются студенты старших курсов Пермского медицинского университета.В период с апреля по октябрь на борьбу с коронавирусной инфекцией потрачено более 5 млрд рублей, из них 3,66 млрд – из федерального бюджета, 1,36 млрд – из краевого, 151,4 млн рублей – в результате благотворительности. Основные направления затрат – выплаты за работу с пациентами с COVID-19 (3 млрд) и перепрофилирование коечного фонда, приобретение оборудования (1,2 млрд). В ближайшее время ожидается дополнительная поставка оборудования для ПЦР-диагностики.За январь-август 2020 года наблюдается увеличение уровня смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составляет 13,8 (в ПФО – 14,1, в России – 13,2). 50,5% случаев связаны с болезнями нервной системы, 38% – с сахарным диабетом, 34,4% – с болезнями эндокринной системы. От коронавирусной инфекции умерло 333 человека. Основная причина увеличения смертности – сокращение плановых осмотров в связи с перепрофилированием отделений.Продолжается работа по профилактике заболеваний – на 13 октября прошли вакцинацию против гриппа более 600 тысяч жителей Пермского края.При обсуждении представленной информации парламентарии задали вопросы от жителей своих избирательных округов. Среди них были затронуты темы больничных, госпитализации пациентов, межведомственного взаимодействия, контроля за обеспечением необходимыми лекарствами.«Есть ли на сегодняшний день понимание по срокам вакцинации от COVID-19 в нашем регионе?» - задал вопрос председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин. По словам Сергея Никифорова, уже заключено соглашение на поставку 2500 доз вакцины, которая ожидается в ближайшее время.Заместитель председателя комитета по социальной политике Ирина Ивенских отметила, что необходимо продумывать систему работы с пациентами в пост-ковидный период. «Сейчас наблюдается увеличение количества заболеваний желудочно-кишечного тракта после принятия различных лекарств. Поэтому нужно задуматься о перепрофилировании врачей для решения этих задач».Депутат Татьяна Шестакова обратила внимание представителей профильного министерства на вопрос информирования граждан. «Необходим четкий алгоритм действий для жителей при недомогании и ухудшении состоянии. Ситуация с коронавирусом для всех новая, люди должны понимать, что им делать и куда обращаться, чтобы не возникало паники».«Мы приняли решение о проведении внеочередного заседания комитета в связи с большим количеством обращений граждан. Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, вызывает много вопросов. Важно проработать два основных момента – информирование граждан и межведомственное взаимодействие», – отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.По результатам обсуждения депутаты оставили вопрос на контроле. На заседании комитета в ноябре будет вновь представлена информация по решению вопросов, озвученных в ходе встречи, и ситуации в целом.