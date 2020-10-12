Приставы закрыли опасную гостиницу в Перми
Пермский край: новости дня
Сотрудники УФССП по Пермскому краю приостановили деятельность расположенной в Свердловском районе столицы региона гостиницы, не отвечавшей требованиям безопасности, рассказали в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку, которая выявила, что индивидуальный предприниматель, ведущий деятельность в гостинице «Снегири», допустил многочисленные нарушения пожарной и антитеррористической безопасности, оказывая гостиничные услуги в цоколе здания по ул. 25-го Октября, 72. По итогам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о приостановлении осуществления деятельности в гостинице «Снегири» до устранения нарушений.
Судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств немедленно отправились в гостиницу. Всем находившимся в «Снегирях» пришлось покинуть гостиницу, затем объект был опечатан. Сотрудники ФССП регулярно будут проверять сохранность наложенных пломб.
Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку, которая выявила, что индивидуальный предприниматель, ведущий деятельность в гостинице «Снегири», допустил многочисленные нарушения пожарной и антитеррористической безопасности, оказывая гостиничные услуги в цоколе здания по ул. 25-го Октября, 72. По итогам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о приостановлении осуществления деятельности в гостинице «Снегири» до устранения нарушений.
Судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств немедленно отправились в гостиницу. Всем находившимся в «Снегирях» пришлось покинуть гостиницу, затем объект был опечатан. Сотрудники ФССП регулярно будут проверять сохранность наложенных пломб.
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