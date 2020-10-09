В Пермском крае повышается интерес к занятиям физической культурой и спортом

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Об этом свидетельствует число участников нового регионального проекта «Лето с ГТО».Количество желающих принять участие в бесплатных тренировках, организованных в рамках нового проекта «Лето с ГТО» в Прикамье, превысило плановый показатель на 30%. Занятия по общей физической подготовке завершились в октябре. Всего в рамках проекта, который в этом году был реализован в регионе впервые, прошло 39 тренировок. Все они были направлены на выполнение нормативов комплекса ГТО.Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал значимость развития спортивной инфраструктуры в крае, которая позволяет вовлекать в спорт большее количество людей: «Важно, что спорт становится доступным для жителей не только за счет строительства крупных объектов, но и благодаря обустройству многофункциональных площадок в шаговой доступности, включая деревни и села».Как отмечают сотрудники регионального оператора ГТО в Пермском крае, из-за позднего начала проекта «Лето с ГТО» и наступающей осени ожидалось, что в нем примут участие не более 1,8 тыс. человек, однако любителей спорта не смутили ни погодные условия, ни начало учебного года.«Тренировки начались значительно позже, чем было запланировано. Тем не менее, он объединил жителей в 10 территориях Пермского края, - уточнила и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Росту количества жителей, желающих принять участие в проекте, способствовала эпидемиологическая ситуация. Занятия на открытом воздухе стали для большинства граждан единственным доступным видом активности, поскольку спортивные объекты были закрыты».Проект «Лето с ГТО» прошел в Соликамске, Березниках, Кудымкаре, Губахе, Чусовом, Кунгуре, Очере, Нытве, Барде и Чайковском. Участниками тренировок стали более 2,4 тыс. жителей Прикамья от 6 до 65 лет.По итогам занятий были проведены контрольные приемы нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». В результате, более 80 % процентов участников проекта «Лето с ГТО» получили знаки отличия. Для дальнейшего контроля режима двигательной активности, питания и восстановления каждому были вручены пособия «Дневник здоровья». Отметим, что возраст тренирующихся распределился почти равномерно - 60% составили лица до 30 лет, 40% - люди среднего и старшего возраста.По данным минспорта Прикамья, всего за 9 месяцев текущего года испытания ГТО прошли 10635 жителей края. При этом из-за действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, прием нормативов не осуществлялся с 14 марта по 14 августа.Добавим, что в этом году в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, Пермский край получил 25 млн руб. на обустройство площадок ГТО в 9 территориях региона.