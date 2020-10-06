В Перми по нацпроекту установлен светофор, предупреждающий водителей о возможном движении пешеходов

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На перекрестке улиц Екатерининской и Островского изменилось светофорное регулирование. Теперь поворот налево на улицу Островского можно совершить только при работе дополнительной секции (стрелки). Она будет включаться после того, как пешеходы завершат переход улицы Островского.Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, цель введенных изменений – повысить безопасность движения пешеходов на этом перекрестке. В 2019 году при повороте налево с улицы Екатерининской на улицу Николая Островского произошло несколько наездов на пешеходов, переходивших улицу Островского на разрешающий сигнал светофора.Кроме того, светофорный объект оборудован дополнительными информационными световыми секциями, предупреждающими водителей, осуществляющих поворот в других направлениях, о возможном движении людей по пешеходному переходу.– Применение таких информационных секций предусмотрено национальным стандартом, вступившим в действие в 2020 году. Их монтаж будет предусматриваться при установке новых или модернизации существующих светофорных объектов. Пока это единственная такая секция, установленная на светофорном объекте в городе, но в этом году будет установлено еще 8 светофоров, где они появятся, – рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.Напомним, в Перми продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из целей проекта – устранение очагов аварийности, сложившихся на территории города. Для этого в 2020 году в Перми планируется установка новых светофорных объектов и фотовидеофиксаторов.