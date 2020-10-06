В Перми по нацпроекту установлен светофор, предупреждающий водителей о возможном движении пешеходов

14.36 Четверг, 15 октября 2020
Пермский край: новости дня
На перекрестке улиц Екатерининской и Островского изменилось светофорное регулирование. Теперь поворот налево на улицу Островского можно совершить только при работе дополнительной секции (стрелки). Она будет включаться после того, как пешеходы завершат переход улицы Островского.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, цель введенных изменений – повысить безопасность движения пешеходов на этом перекрестке. В 2019 году при повороте налево с улицы Екатерининской на улицу Николая Островского произошло несколько наездов на пешеходов, переходивших улицу Островского на разрешающий сигнал светофора.

Кроме того, светофорный объект оборудован дополнительными информационными световыми секциями, предупреждающими водителей, осуществляющих поворот в других направлениях, о возможном движении людей по пешеходному переходу.

– Применение таких информационных секций предусмотрено национальным стандартом, вступившим в действие в 2020 году. Их монтаж будет предусматриваться при установке новых или модернизации существующих светофорных объектов. Пока это единственная такая секция, установленная на светофорном объекте в городе, но в этом году будет установлено еще 8 светофоров, где они появятся, – рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Напомним, в Перми продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из целей проекта – устранение очагов аварийности, сложившихся на территории города. Для этого в 2020 году в Перми планируется установка новых светофорных объектов и фотовидеофиксаторов.
© Вечерние ведомости
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