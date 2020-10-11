Почти 80% заболевших коронавирусом в Прикамье старше 45 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19: 73 человека проходят лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11248. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 14 октября – 1,09).Из 111 новых инфицированных – 46 мужчин, 63 женщины, 2 детей (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 59 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.