За квартал количество заявителей МФЦ Пермского края увеличилось на 233%

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За июль-сентябрь услугами пермских МФЦ воспользовались более 800 тысяч жителей Прикамья.Многофункциональные центры «Мои документы» Пермского края вернулись к привычным объемам работы. В третьем квартале 2020 года специалисты центра оказали жителям 801677 услуг, что почти соответствует результатам третьего квартала 2019 года, когда было предоставлено 836163 услуги. При этом на 233% увеличены показатели второго квартала текущего года, когда МФЦ приняли всего 240546 обращений.«За один только сентябрь в центры «Мои документы» Пермского края граждане обратились 278 тысяч раз, что на 32% больше июля 2020 года и на 0,82% аналогичного периода 2019 года. Сейчас ежедневно в наши филиалы обращаются свыше 12,6 тысячи посетителей. Потребность в услугах МФЦ сейчас очень высока, поскольку за тот период, который мы работали в ограниченном режиме (только по предварительной записи), сложился большой объем отложенного спроса», - рассказала начальник аналитического отдела Пермского краевого МФЦ Анастасия Четверикова.В третьем квартале самой востребованной оказалась услуга по регистрации и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости. За ней обратилось 186223 посетителя (37% от общего количества обращений). На втором месте по популярности оказалась регистрация на портале Госуслуг – более 42,8 тысячи услуг. Замыкает тройку лидеров регистрационный учет граждан. Пермяки воспользовались услугой свыше 38,9 тысячи раз.Также активно жители региона обращались в МФЦ за услугами министерства социального развития Пермского края. Количество таких запросов увеличилось на 26,5% и составило 80,6 тысячи (за аналогичный период 2019 года - 63,7 тысячи). Одной из самых востребованных тем обращений было назначение ежемесячных пособий на детей с 3 до 7 лет – 14233 заявления.Популярность МФЦ растет вместе с перечнем предоставляемых услуг. В третьем квартале он пополнился на два наименования. Так, с 1 сентября многофункциональные центры Пермского края начали прием заявлений о признании гражданина банкротом в упрощенном внесудебном порядке. Воспользоваться процедурой смогут граждане, в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, а сумма долга составляет от 50 до 500 тысяч рублей.Кроме того, теперь в филиалах МФЦ льготные категории граждан могут получить бесплатные юридические консультации в сфере жилищного, семейного законодательства, трудового права, соцзащиты и пенсионного обеспечения. Юристы совершенно бесплатно помогут в составлении заявлений, ходатайств, жалоб и других правовых документов. Консультацию в отделениях МФЦ можно получить по предварительной записи.Напомним, сеть многофункциональных центров работает в регионе с 2012 года и сегодня состоит из 54 центров и более двухсот территориально обособленных структурных подразделений «Мои документы». В МФЦ жители могут получить 954 государственные и муниципальные услуги.Во всех филиалах продолжает действовать обязательный масочный режим для сотрудников и посетителей. Гражданам, наблюдающим у себя признаки респираторного заболевания, рекомендуется отложить визит в МФЦ на более поздний срок.