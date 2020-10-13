В Прикамье для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек в Перми

18.57 Среда, 14 октября 2020
Пермский край: новости дня
К 20 октября в Пермском крае развернут более 300 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом на базе Городской больница №2 им. Граля. Перепрофилирован будет 7-этажный корпус на ул. Плеханова, 36. Об этом сообщает краевой минздрав.

Не перепрофилированными останутся отделения урологии и офтальмологии. Пациенты, которым была назначена плановая госпитализация, будут маршрутизированы в больницу им. С.Н. Гринберга, ГКБ № 4, ГКБ им. В.А. Тверье, Пермскую краевую клиническую больницу, МСЧ №140, больницу «РЖД-Медицина», кардиодиспансер, Пермскую центральную районную больницу (ш. Космонавтов, 359, Пермский район).

Из развернутых в больнице им. Граля 300 коек 70 будут оснащены кислородом. При этом чисто таких коек планируется увеличить.

На сегодня в Прикамье развернуто 3207 коек для пациентов с COVID. К сегодняшнему дню было перепрофилировано еще 50 коек в больнице Коми-Пермяцкого округа. Таким образом, к середине следующей недели в Пермском крае число коек для пациентов с коронавирусом будет увеличено до 3,5 тысячи.

По данным Роспотребнадзора на 14 октября, в Пермском крае выявлено 11137 заболевших коронавирусом, инфицированные обнаружены во всех территориях региона.
Как подчеркивают в региональном минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Пермского края достаточно. «Мы сохраняем резерв для увеличения количества коек, если этого потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При этом при подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больниц. Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил разворачивать дополнительные койки для лечения больных с COVID-19, исходя из уровня заболеваемости, чтобы выделенные в медучреждениях палаты не пустовали, а использовались под плановые госпитализации.

В министерстве здравоохранения Пермского края напоминают жителям о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Следование рекомендациям Роспотребнадзора позволит снизить нагрузку на систему медицинской помощи за счет постепенного роста заболеваемости, и каждый больной сможет получить качественное и своевременное лечение.

Стоит отметить, что в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены COVID-19. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, а затем лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи (для жителей Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального и Дзержинского районов Перми): +7 (342) 270-09-03.

Кроме того, получить удаленную консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавирусу можно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы.
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