Пермский край и компания «Россети Урал» подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики

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Подписание стратегического соглашения состоялось в рамках Всероссийского семинара-совещания «Тарифное регулирование в 2020 году и задачи органов государственного регулирования на 2021 год», которое проходит в г. Ялта.Подписи под документом в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО «Россети» Андрея Мурова поставили министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев и генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль.Понятие регуляторных соглашений и возможность их заключения предусматривают поправки в Закон об электроэнергетике, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2019 года.«Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. А для электроэнергетической отрасли – это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что главная заинтересованная сторона в этом соглашении – это жители Пермского края, поскольку регуляторное соглашение позволит направить экономию тарифа «Россети Урал» в Пермском крае на развитие инфраструктуры электроэнергетики региона. А это – повышение надежности электроснабжения населения Прикамья», - сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.«Сегодня подписан действительно стратегический для Группы компаний «Россети» и Пермского края документ – первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. «Россети Урал» стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что эта модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Пермского края. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы», - подчеркнул первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров.По регуляторному соглашению, стороны берут на себя взаимные обязательства: сетевые компании – по развитию инфраструктуры и осуществлению необходимых инвестиций, а регион – по установлению долгосрочных тарифов и их индексации.Соглашением, заключенным между компанией «Россети Урал» и Пермским краем, определены ключевые принципы взаимодействия сторон по вопросам определения порядка и условий регулирования на долгосрочный период - 10 лет, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электрической энергии.В регуляторном контракте также зафиксированы вопросы, связанные с выполнением приоритетных инвестиционных проектов развития Пермского края, реализацией проектов программы «Цифровая трансформация-2030», в том числе в части внедрения систем интеллектуального учета в регионе.Необходимо отметить, что экономия, достигнутая электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, будет сохраняться у «Россети Урал» и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края в интересах региона.Реализация всех достигнутых договорённостей в конечном итоге позволит повысить надежность и качество электроснабжения жителей и промышленных предприятий Пермского края. А новые инвестпроекты компании «Россети Урал» в регионе окажут содействие в дальнейшей работе по улучшению инвестиционного климата Прикамья.