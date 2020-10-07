В Прикамье поступила крупная партия аппаратов ИВЛ

© Вечерние ведомости

Об этом сегодня, 14 октября, доложили губернатору региона Дмитрию Махонину. Эти аппараты искусственной вентиляции легких – первая партия из крупнейшей закупки Пермского края. Поступило 58 аппаратов из 201 законтрактованных.Остальные должны поступить в Прикамье до конца месяца и обеспечить готовность медучреждений края к приему пациентов с COVID-19 и пневмонией в тяжелом состоянии.Напомним, с начала пандемии в регион уже поступило 260 новых аппаратов ИВЛ, приобретенных за счет средств федерального фонда на борьбу с коронавирусом. Всего в медицинских учреждениях Пермского края, перепрофилированных для работы с COVID-19, подключены 505 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределены по 20 медучреждениям.Таким образом, к концу октября в Прикамье будет готово 706 аппаратов ИВЛ для оказания необходимой помощи населению.Напомним, сейчас в Пермском крае для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией развернуто более 3 тысяч коек. За минувшую неделю, с 2 по 9 октября, региональное министерство здравоохранения, исходя из эпидемической ситуации в Прикамье, дополнительно перепрофилировало 313 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободные койки развернуты в десяти медучреждениях края – в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Нытве, Очере, Октябрьском и в Пермском районе. Сохраняется также резерв для увеличения числа мест, если этого потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под коронавирус больницах. Это позволяет обеспечить строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера.