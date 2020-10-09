Заключен контракт на строительство сельской врачебной амбулатории в п. Зюкайка Пермского края

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В поселке Зюкайка Верещагинского района начинается строительство сельской врачебной амбулатории. 13 октября Управлением капитального строительства Пермского края подписан контракт с подрядчиком ООО «Прайд», в ближайшие дни компания преступит к подготовке площадки строительства на ул. Тимирязева, 10д, установке ограждения. Сдать объект в эксплуатацию необходимо в 2021 году.Амбулатория сможет принимать 60 пациентов в смену. Это будет одноэтажное здание общей площадью помещений 701,22 кв. м. В составе объекта должен быть предусмотрен дневной стационар на 8 мест. Подрядчик построит СВА за 52,6 млн рублей. Финансирование предусмотрено Адресной инвестпрограммой региона.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость развития системы здравоохранения, чтобы жители получали медуслуги на достойном уровне, вне зависимости от территории проживания.По данным минздрава, в Зюкайской врачебной амбулатории смогут получать медицинскую помощь почти 5 тыс. жителей 17 близлежащих населенных пунктов, из них более 1100 детей. Планируется, что в медучреждении будут вести прием стоматолог, акушер-гинеколог, 2 терапевта, 2 педиатра и врач УЗИ, также будут работать кабинет ЭКГ и физкабинет. Два медицинских работника (педиатр и акушер-гинеколог) будут привлечены в Зюкайку по программе «Земский доктор».Отметим, все поликлиники и амбулатории минстрой передает министерству здравоохранения Пермского края оснащенными необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием, что способствует реализации национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Под контролем минстроя реализуется 5 проектов СВА. В стройке три из них: до конца года планируется достроить СВА в Гамово и Савино, кроме того, начинается строительство СВА в Зюкайке. На стадии проектирования СВА в Ныробе, готовятся документы для закупки на строительство, также на стадии проектирования СВА в Оверятах. Ранее в этом году было завершено строительство СВА в Майкоре.В общей сложности в этом году планируется возвести модульные СВА еще в 8 точках Прикамья. Врачебные амбулатории будут организованы в деревне Горшки (Пермский район), селе Брехово (Суксунский район), поселке Северный Коммунар (Сивинский район), селе Верх-Язьва (Красновишерский район), поселках Рябинино и Керчевский (Чердынский район), селе Дуброво (Оханский район), селе Мокино (Нытвенский район). Самые крупные амбулатории площадью более 300 квадратных метров будут возведены в поселке Шадейка (Кунгурский район) и поселке Новоильинский (Нытвенский район).