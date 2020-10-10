В Прикамье вышел в свет уникальный аудиосборник пермских народных сказок

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Коллекцию из 26 фольклорных произведений, записанных в разных территориях края, можно слушать онлайн, а также бесплатно скачать в интернете.В Пермском крае выпущен аудиосборник аутентичного местного фольклора «Пермские сказки». В нем собраны 26 сказок, присказок, небылиц и быличек. Инициатива по созданию проекта принадлежит продюсерскому центру «KAMWApro». Идея была поддержана министерством культуры Пермского края благодаря региональной программе «Возрождение исторической памяти».Как отмечают создатели «Пермских сказок», работа над сборником заняла чуть больше трех месяцев. Творческая группа изучила множество материалов, записанных фольклористами в разных районах Пермского края: Соликамском, Кишертском, Суксунском, Октябрьском, Бардымском, Очерском, Чердынском, Добрянском, Чернушинском, Еловском и Коми-Пермяцком округе. Были отобраны тексты с наибольшей концентрацией «пермскости», которая проявляется в лексике, произношении и самих сюжетах. Затем начался этап студийной работы: озвучивания, редактирования, музыкального оформления и сведения записанного материала.«Зачастую народные сказки упаковывают в традиционную народную музыку – получается несовременное лубочное звучание. Мы решили, что «Пермские сказки» должны звучать адекватно времени. Это должен быть модный саунд, который бы одновременно поддерживал настроение текстов и манеру дикторов. А сказки у нас, надо сказать, очень своеобразные, с двойным дном, их смысл иногда не очевиден, его нужно разгадывать, искать. И со звуком то же самое – пришлось долго подыскивать «ту самую» мелодику и выстраивать звучание так, чтобы оно не перегружало проект и акцент был на самих текстах», – пояснил музыкальный продюсер и саунд-дизайнер проекта Эдуард Андриянов.«Пермские сказки» в сборнике звучат четырьмя разными голосами, каждый из дикторов является носителем пермской идентичности и по-своему проявил ее в проекте.Журналист и ведущая Аника Жунева несколько лет рассказывала пермякам «сказки» в радиоэфире и с экрана телевизора, потом тренировалась на племянниках и собственных детях, не расставаясь с мечтой озвучивать аудиокниги.Произведения устного народного творчества жителей Прикамья также читает Николай Нохрин – актер, ведущий, сказитель с театральным прошлым, когда-то его можно было видеть и слышать на сцене Пермского ТЮЗа. В проекте он отыгрывал диалоги по ролям и мастерски вживался в народные образы.К озвучиванию сказок была привлечена и участница множества фольклорных экспедиций, которая в совершенстве владеет фонетикой северного пермского диалекта, – Катерина Лившиц. Она является музыкантом, режиссером и руководителем арт-пространства «Дом трубадура».Кроме того, сказки можно услышать в исполнении Олега Селезнева – поэта, музыканта и лидера пермской группы «Джамахирия». Его фактурный и зрелый голос добавил в стилистику проекта соответствующую энергетику.Познакомиться с «Пермскими сказками» можно в группе ВКонтакте https://vk.com/perm_skazki.