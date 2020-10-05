Прикамцам рассказали, куда звонить по поводу ОРВИ и коронавируса

13.35 Среда, 14 октября 2020
Пермский край: новости дня
Приводим самые нужные номера телефонов в период эпидемии ОРВИ и коронавируса в Прикамье.

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Звонить рекомендуется по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы.

Уточнить статус готовности теста на коронавирус можно только в региональном Роспотребнадзоре. Телефоны: 8 (342) 258 07 87, 8 (342) 236 51 90, 8 (342) 239 31 20, 8 (342) 236 41 52, 8 (342) 208 34 68. Понедельник – Пятница: 09.00 – 18.00, выходные дни: 10.00 – 18.00

Вызов врача на дом

Единый диспетчерский центр неотложной помощи в Перми обслуживает четыре района г. Перми - Мотовилихинский, Свердловский, Индустриальный и Дзержинский. Вызов неотложной помощи осуществляется по тел.: 270-09-03. Вызвать врача неотложной помощи можно с 8.00 до 23.00 (врач завершает осмотры в полночь).

В остальных районах Перми вызов врача на дом осуществляется по телефонам:

ГКБ им Гринберга: 258-44-90 (по всем вопросам), 8-952-315-63-72 (результаты мазков на Covid-19);
ГДП 4 Ласьвинская, 68а: 251-46-97;
ГДП 4 Глазовская, 7: 251-93-45;
ГДП 4 Шишкина, 31: 252-93-24, 252-82-70;
ГДП 4 Калинина, 74: 253-17-47, 253-15-55
ГДП 4 Маршала Рыбалко, 44: 252-93-24
ГДКП 6 (единый номер): 258-38-11;
ГКП 4 Космонавтов, 108: 238-06-20, 238-07-98;
ГКП 4 Транспортная, 27: 213-96-95, 213-98-22;
ГКП 4 Куфонина, 12: 222-01-09, 224-84-80;
ГКП 4 Монастырская, 159: 246-58-89;
ГКП 4 Екатерининская, 224: 246-22-15;
ГКП 5 Глеба Успенского, 5: 244-38-67;
ГКП 5 Героев Хасана, 26: 281-29-10;
ГКП 5 Запорожская, 5/7: 241-87-29;
ГКП 5 Куйбышева, 111: 281-38-30;
ГКП 5 Гусарова, 7: 242-25-80;
ГКП 5 Никулина, 10: 249-39-59;
ДКБ им. Пичугина Комсомольский проспект, 43: 212-66-83;
ДКБ им. Пичугина Запорожская, 7: 241-70-44;
ДКБ им. Пичугина Революции, 8: 216-02-36;
ДКБ им. Пичугина Героев Хасана, 10А: 280-93-96;
ДКБ им. Пичугина Соловьева, 3: 244-35-19;
ДКБ им. Пичугина Пихтовая, 42: 268-08-30;
ДКБ им. Пичугина Вижайская, 15: 241-56-46;
ГКП 2 Братьев Игнатовых, 3: 221-82-82;
ГДКП 5 Советской Армии, 10: 221-98-69;
ГДКП 5 Чердынская, 38А: 229-52-89;
ГДКП 5 Стахановская, 51: 227-71-63;
ГП 7 (единый номер): 258-38-60;
ГДКП 1 (единый номер): 258-49-93;
Новые Ляды Взрослые: 295-73-81 (295-73-54 врач на дом);
Новые Ляды Дети: 295-81-23 (295-73-54 врач на дом);
«Философия красоты и здоровья» Ким, 64: 288-10-60
ФМБА России (МСЧ №140): 267-05-68;
ФМБА России (МСЧ №133): 283-80-01;
ООО «Городская поликлиника» Макаренко, 21: 266-80-80;
ГКП Малая Ямская, 10: 237-19-70;
Орджоникидзевский район Дети: 285-49-62;
Орджоникидзевский район Взрослые: 206-50-51, 215-02-80;
Ленинский район Дети: 236-25-93, 236-05-63;
ЧУЗ «КБ РЖД-медицина»: 230-54-67.
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