В семь муниципальных образований края до конца года поставят новые тренажеры для реабилитации детей

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Краевыми властями в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, объявлен аукцион на поставку оборудования для механотерапии конечностей у детей. Сумма закупки 6,7 млн рублей.Оборудование поступит в семь муниципальных образований Пермского края: г. Пермь, г. Соликамск, г. Березники, г. Чайковский, Коми-Пермяцкий округ, г. Краснокамск, Чусовской городской округ. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость оснащения оборудованием медучреждений разных территорий края. Это, по словам главы региона, позволяет снизить территориальную дискриминацию, жители отдаленных территорий смогут получить те же медуслуги, что и жители краевой столицы.Основная цель применения закупаемых тренажеров — постепенная реабилитация суставов после травм или хирургических вмешательств.Разработка суставов после травм является одной из первейших задач на этапе ранней реабилитации. Аппараты длительно с определенной методичностью разрабатывают суставы с заданными диапазонами движений и усилием. Процедуры механотерапии проводят ежедневно с постепенным увеличением амплитуды движения по мере разработки сустава.По словам главного врача Чайковской детской городской больницы Дмитрия Бондаря, механотерапия необходима для оказания полноценной помощи детям с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в результате врождённой патологии и приобретённых нарушений вследствие травм. «Оборудование необходимо для восстановления подвижности в суставах, обеспечения движения и работы мышц, повышения общей работоспособности. Одна из задач использования этого оборудования - профилактика детской инвалидности. Лечение, начатое в раннем возрасте, может привести к полному устранению многих заболеваний, которые не поддаются коррекции у взрослого пациента. Преимущество данной методики лечения в том, что процесс лечения проходит без лекарственного или операционного вмешательства», - пояснил врач.Итоги аукциона на поставку оборудования будут подведены в конце октября 2020 года.