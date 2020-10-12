В Перми завершены раскопки на месте нового корпуса гимназии №17: найдено более 5 тысяч исторических предметов

13.07 Среда, 14 октября 2020
Пермский край: новости дня
Городские власти проинспектировали готовность площадки на улице Ленина к строительству нового корпуса гимназии №17. Представители подрядной организации ООО «Экспедиция», которая занималась археологическими раскопками, рассказали о результатах своей работы.

В инспекции приняли участие и.о. первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, депутат Законодательного собрания Пермского края Татьяна Шестакова, депутат Пермской городской Думы Александр Буторин, представители администрации Перми, подрядной организации ООО «Экспедиция» и попечительского совета гимназии.

Результаты археологических исследований на месте строительства нового здания гимназии №17 представил руководитель ООО «Экспедиция» Игорь Козмирчук.

– В результате мы обнаружили многочисленные находки XVII, XIX и XX века. Именно благодаря купеческой застройке на этом участке мы обнаружили целую историю, как строились дома, чем занимались люди, какого они были сословия. В послереволюционное время здесь была больница, столовая. В процессе раскопок мы обнаружили более 5 тысяч находок различных исторических периодов. Например, мы нашли детскую игрушку 100-200-летней давности. Все находки мы сохранили для передачи в музей. Сейчас мы готовим полный отчет по проведенным работам, – отметил Игорь Козмирчук.

Среди найденных предметов есть посуда, монеты, ключ, пуговица, грузила, каска, медаль времён Николая II. Находки будут предложены Пермскому краеведческому музею и музею гимназии №17.

По словам Виктора Агеева, в ноябре управление капительного строительства администрации Перми планирует объявить конкурс на проведение строительно-монтажных работ.

– Данный участок предназначен исключительно для строительства нового корпуса гимназии. В конце года по планам – уже выйти на строительную площадку. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год, – подчеркнул Виктор Агеев.

Представители попечительского совета гимназии сообщили, что ждут строительства нового корпуса.

– Мы как представители родительского сообщества очень рады, что все слухи относительно реализации проекта развеяны. Мы услышали, что строительству нового корпуса ничего не угрожает. Озвученные сроки достаточно близкие – 2022 год. Мы рады, что имеющееся здание гимназии также входит в общий проект. В нем планируется разместить начальную школу, – отметил Сергей Волокитин.

Новое четырехэтажное здание на улице Ленина будет состоять из двух блоков и будет рассчитано на 550 школьников. Общая площадь нового корпуса составит 10573 кв. метра. Сообщение между двумя корпусами гимназии №17 будет организовано с помощью переходов, расположенных на уровне 2-го этажа.
© Вечерние ведомости
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